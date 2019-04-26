Порошенко и Зеленский высказались о годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС

Порошенко отметил, что авария на ЧАЭС проблема планетарного масштаба

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил ликвидаторов аварии на ЧАЭС, которые пожертвовали своей жизнью, и тех, кто сейчас работает на станции. И отметил, что авария на ЧАЭС проблема планетарного масштаба.

"Чернобыльская авария стала вызовом планетарного масштаба и строгим предупреждением всей современной цивилизации. Со словами искренней благодарности обращаюсь к государствам-донорам и международным организациям, которые постоянно помогают Украине преодолевать тяжелые последствия этой катастрофы. Несмотря на сложное социально-экономическое положение, вызванное изнурительной борьбой против российской агрессии, мы вместе с зарубежными партнерами работаем на новом уникальном объекте "Укрытие", установленном над разрушенным четвертым энергоблоком. Шаг за шагом мы реализуем ряд важных для безопасности и экологических проектов для гарантированного преобразования зоны отчуждения на перспективную, полезную территорию", – заявил Петр Порошенко.

О годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС высказался и лидер президентской гонки Владимир Зеленский.

"Первое. Государство всегда должно откровенно говорить с людьми. Недопустимо скрывать от граждан правду, какой бы горькой она ни была. Второе. Сплотившись и объединившись, люди способны обуздать и остановить любое бедствие. Мы не имеем права забывать эти уроки, чтобы не допустить подобного в будущем", – отметил Зеленский.

Напомним, авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года в ходе проектных испытаний. Сотрудники станции испытывали систему безопасности для выработки электроэнергии в аварийных условиях. Авария поражала своими масштабами: реактор разрушен, а в атмосферу из развала попало огромное количество радиоактивных веществ. Больше всего пострадала нынешняя зона отчуждения – районы, которые прилегают к станции. Однако, местных жителей начали эвакуировать только спустя 36 часов. Общий выброс радиоактивных материалов — 50 млн кюри. Это эквивалентно 500 атомным бомбам, которые сбросили на Хиросиму. В 2017 году в Швеции заявили, что взрыв на Чернобыльской АЭС был ядерным.

Журналисты "Сегодня" также побывали на необычной выставке в одном из самых необычных музеев Киева. Национальный музей "Чернобыль" в Киеве содержит едва ли не самую масштабную коллекцию артефактов, связанных с аварией и ее последствиями: 150 тысяч образцов в фондах, 9 тысяч в экспозициях. Все они – из зоны отчуждения. Читайте подробней в нашем лонгриде "Чернобыль против фейков".

Сайту "Сегодня" в музее рассказали о новой экспозиции, которая открывается для посетителей 26 апреля в полдень.

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