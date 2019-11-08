Ляшко: Продажа земли – это грабеж украинцев

Реклама

В студии программы "Сегодня" лидер Радикальной партии Украины выступил с жесткой критикой планов открыть рынок земли.

"Правительство обсуждало эти предложения не с фермерами, а с какими-то космонавтами с Марса и с МВФ. Потому что то, что предложено — проект закона о продаже земли — это в интересах транснациональных корпораций и латифундии. 200 тыс. гектаров в одни руки можно купить. Разве фермер купит 200 тыс. гектаров? У него нет денег даже 200 гектаров купить!", – заявил Олег Ляшко.

По словам лидера Радикальной партии, в Украине резко уменьшается поголовье крупного рогатого скота, а люди вырезают коров, потому аккумулируют деньги, чтобы купить хотя бы десять гектаров земли.

"Поэтому нужно говорить не о продаже земли, фактически — грабеж, когда создается клондайк для десятка семей, а миллионы украинских селян и дальше будут голодные и босые. А надо говорить об увеличении арендной платы, о наведении порядка и контроле за качеством земель, за севооборотом. И – о реальном кредитовании. А то рассказывают, что дадут три млрд. грн. на кредиты. Это — как мертвому припарка", – считает лидер Радикальной партии Украины.

Олег Ляшко считает, что запланированные парламентские слушания по земельному рынку не принесут должного эффекта.

"Украинцам нужны не парламентские слушания. Украинцам нужны нормальные цены на продукцию, и возможность самим зарабатывать. Самое главное, что надо сделать – запретить вывозит зерно из Украины, чтобы восстановить агропереработку в селе и дать рабочие места, – заявил Олег Ляшко.

Политик считает, что положение в украинских селах сейчас – катастрофическое.

"Почему села разбиты? Почему через каждый дом окна выбиты? Потому что вывозят зерно, вырезают коров и людей продают в рабство. А надо сделает все наоборот – вернуть корову, вернуть человека, агропереработку и нормальную жизнь. И землю оставить украинцам", – заявил лидер Радикальной партии Украины.

Напомним, в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные общины и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Обновленный законопроект об обороте земель предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициаром которых являются иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

Как известно, мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019. Просто снять мораторий – недостаточно для открытия рынка. Сначала нужно принять законопроект об обороте с/х земель.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама