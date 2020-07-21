Ляшко прокомментировал заявление Третьяковой о легализации проституции

Лидер радикальной партии Олег Ляшко резко раскритиковал народного депутата от "Слуги народа" Галину Третьякову, которая выступила в поддержку легализации секс-индустрии. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, украинцы еще не оправились от заявлений депутата о "стерилизации бедных женщин и детях низкого качества", как теперь снова шокирует общество.

"Третьякова – аморальный человек, заявления которого унижают каждую украинскую семью. То, что она назвала детей из бедных семей "некачественными", касается и лично меня. Я тоже ребенок из бедной семьи, моя мама – одиночка, рос в детдоме и интернатах, всего в жизни добился сам. И в моем классе в Борзнянском интернате 36 детей такие же. То есть, она унизила каждого из нас. И вместо того, чтобы дать надежду и поддержку таким мамочкам, которые воспитывают детей сами, она их добивает молотком по голове. Она даже мандат не сложила, должность не потеряла и партия власти, эти "слуги", берутся ее защищать, рассказывают, что мы ее не так поняли. Теперь их второй шаг – это легализация проституции. Третьякова, видно, после депутатства будет возглавлять профсоюз проституток и готовит для себя запасной аэродром", – предположил Ляшко.

Видео: "Украина 24"

Как сообщали новости "Сегодня", на днях скандальная "слуга народа" Третьякова выступила за легализацию секс-индустрии. Она считает, что эту сферу необходимо вывести из тени, чтобы государство ее контролировало.

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