Українська
$ 27,6
31,59
  1. Новости политики

Ляшко прокомментировал заявление Третьяковой о легализации проституции

21 июля, 13:20

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Политик пошутил, что Третьякова готовится возглавить профсоюз проституток

Лидер радикальной партии Олег Ляшко резко раскритиковал народного депутата от "Слуги народа" Галину Третьякову, которая выступила в поддержку легализации секс-индустрии. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Реклама

По его словам, украинцы еще не оправились от заявлений депутата о "стерилизации бедных женщин и детях низкого качества", как теперь снова шокирует общество.

"Третьякова – аморальный человек, заявления которого унижают каждую украинскую семью. То, что она назвала детей из бедных семей "некачественными", касается и лично меня. Я тоже ребенок из бедной семьи, моя мама – одиночка, рос в детдоме и интернатах, всего в жизни добился сам. И в моем классе в Борзнянском интернате 36 детей такие же. То есть, она унизила каждого из нас. И вместо того, чтобы дать надежду и поддержку таким мамочкам, которые воспитывают детей сами, она их добивает молотком по голове. Она даже мандат не сложила, должность не потеряла и партия власти, эти "слуги", берутся ее защищать, рассказывают, что мы ее не так поняли. Теперь их второй шаг – это легализация проституции. Третьякова, видно, после депутатства будет возглавлять профсоюз проституток и готовит для себя запасной аэродром", – предположил Ляшко.

Видео: "Украина 24"

Как сообщали новости "Сегодня", на днях скандальная "слуга народа" Третьякова выступила за легализацию секс-индустрии. Она считает, что эту сферу необходимо вывести из тени, чтобы государство ее контролировало.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

проституция легализация Олег Ляшко секс-индустрия Галина Третьякова

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Убийство Павла Шеремета: что депутаты думают о расследовании
Убийство Павла Шеремета: что депутаты думают о расследованииПолитика
"Не содержит новизны": у Зеленского отреагировали на требование КадыроваПолитика
Кулеба: Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна только при одном условии
Кулеба: Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна только при одном условииПолитика
Рынки насторожились: чего ждут инвесторы от нового главы НБУ
Рынки насторожились: чего ждут инвесторы от нового главы НБУФинансы
Черные ящики расшифровали: Кулеба озвучил пять требований к Ирану
Черные ящики расшифровали: Кулеба озвучил пять требований к ИрануПолитика
У Путина снова сделали циничное заявление о войне на Донбассе
У Путина снова сделали циничное заявление о войне на ДонбассеДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять