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  1. Новости политики

Ляшко рассказал, когда в Украине могут открыть внутренние рейсы

14 мая, 02:34

Елена Кузьмич

Вопрос сообщения со странами Европы будет рассматриваться, "когда у них откроется авиасообщение»

В Украине открытие внутреннего авиасообщения и общественного транспорта рассматривается комплексно.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который выступает против открытия метро по пропускам.

"Внутренние рейсы будут открыты тогда, когда мы откроем общественный транспорт, сейчас мы рассматриваем этот вопрос комплексно. Когда мы говорим про возобновление общественного транспорта, мы имеем в виду все перевозки. В том числе и межобластные", – сказал он.

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По его словам, сообщение между областями будет возможно только в тех случаях, когда обе эти области будут соответствовать критериям безопасности эпидемической ситуации.

"Нельзя говорить о возобновлении сообщения между Хмельницким и Черновцами, если Черновцы не будут отвечать критериям, определенным в постановлении Кабмина о благополучной эпидемической ситуации. Области смогут возобновить сообщение между собой только, если они обе попадают под эти критерии. Так же рассматривается вопрос внутреннего авиасообщения", – объяснил он.

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Ляшко сообщил, что вопрос авиасообщения со странами Европы будет рассматриваться "когда у них откроется авиасообщение".

"Евросоюз проводит еженедельно встречи компетентных министров, где они рассматривают вопрос возобновления туристического сезона и возобновления авиасообщений. Сейчас они передвинули дату возможного возобновления на 15 июня, они говорят, что раньше не будет. И если у них откроется авиасообщение, то Украина тоже будет рассматривать вопрос открытия авиасообщения со странами ЕС", – резюмировал он.

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Ранее в Минздраве сообщили, когда откроют пляжи и бассейны в Украине.

Видео: КГГА

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин сообщение Украина коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

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