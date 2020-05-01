Ляшко рассказал, почему Украине удалось избежать итальянского сценария с коронавирусом

Украине, которая готовится к выходу из ограничений, удалось избежать повторения итальянского сценария с коронавирусом, благодаря вовремя внедрению карантина.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в сообщении в Facebook.

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"Мы стремились не допустить повторения ситуации в Италии, которой пришлось внедрять сортировки людей, кому оказывать медицинскую помощь, а кому не предоставлять", – заметил Ляшко.

Он считает, что Украине это удалось – 2 месяца карантина дали свой позитивный результат.

По его словам, введение строгого карантина было необходимо для обеспечения способности системы здравоохранения реагировать на новую пневмонию.

Сейчас у больниц есть возможность оказать медицинскую помощь, в том числе и реанимационные мероприятия, каждому украинцу, если кто-то в этом нуждается.

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"Люди, которые попадают с ковидом в больницы, должны знать: каждого примут и каждому помогут", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Италии за сутки от коронавируса выздоровело рекордное число пациентов.

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