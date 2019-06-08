Ляшко: Российский реванш стучится в наши двери

Лидер Радикальной партии резко прокомментировал предложение Кучмы "не стрелять" на Донбассе

Олег Ляшко на Донбассе. Фото: Facebook

Предложения переговорщиков от президента Украины Владимира Зеленского в Минскене стрелять в ответ на Донбассе, инициативы провести референдум о дружбе с Россией и особом статусе для региона – это дорога не к миру, а к капитуляции, заявил Олег Ляшко.

Следствием таких решений будет полная потеря территорий и легализация боевиков во власти, говорится в заявлении лидера РПЛ в Facebook.

"За прошедшие сутки на Донбассе снова погибли двое военных, шестеро раненых, трое травмированных. И как реагирует на это Зеленский? Его команда заявляет, что Россия потеряла контроль над боевиками и эти обстрелы, якобы, делают сами боевики. Ту же мантру все время повторяет Кремль – российских войск на Донбассе нет, у вас гражданская война и это возмущённые шахтеры где-то в шахтах отыскали "Грады", зенитки, БТРы и пятый год воюют. Чего ждать дальше от Зеленского? Предложения о прямых переговорах с боевикам без Кремля, потому что Кремль – это миротворец и никакого отношения к оккупации Донбасса не имеет?", – возмутился Ляшко последним заявлением АП.

Читайте также Россия потеряла контроль над боевиками: Зеленский отреагировал на гибель бойцов ВСУ

Политик подчеркнул, в унисон с новоизбранным президентом говорят пророссийские политические силы, которые своими заявлениями о так называемом "мире" с Россией вводят в заблуждение украинцев.

"Промосковские силы открыто и последовательно проталкивают план капитуляции Украины, написанный в Кремле. В этом плане – особый статус контролируемого Москвой Донбасса, амнистия боевиков, легализация их главарей. Аналогичный план предлагает и Зеленский. Они вместе с Кучмой настаивают на реализации антиукраинских Минских соглашений. Поэтому мои заявления о реальной угрозе московского реванша – это не выдумка и не преувеличение. Реванш уже стучится в украинские двери!", – утверждает народный депутат.

Ляшко предлагает другой способ достичь мира – путем победы, и обещает не допустит реализации плана президента по сдаче Донбасса.

"Наша команда предлагает альтернативу – выполнение Будапештского меморандума, подписание прямого военного соглашения и статус основного союзника США, восстановление экономики. Сильная армия, сильная дипломатия, сильная обороноспособность – это залог мира в Украине. Когда ты сильный – тебя уважают и вернут территории. Если ты слаб – тебя унижают, и ты капитулируешь. Именно это сегодня предлагает Зеленский, инициируя референдум о дружбе с Россией. Но референдум на условиях Путина – это не дружба с Россией, а поражение и капитуляция Украины", – подытожил Ляшко.

Напомним, в Раде жестко восприняли позицию в Минске "Не стрелять в ответ", а спикер Андрей Парубий пообещал не допустить капитуляции украинцев перед российским агрессором и обратился к Зеленскому.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Ляшко: Российский реванш стучится в наши двери". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"