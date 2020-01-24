Ляшко: Шахтеры на госшахтах не получают зарплаты из-за Геруса и главы НКРЭКУ

Принятый парламентом закон о запрете прямых договоров на поставки электроэнергии из России, это обман, заявил политик

/ Фото: Сегодня

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Десятки тысяч украинских энергетиков остались без работы из-за главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса. Из-за него же свои зарплаты не получают шахтеры, которые на днях объявили голодовку. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Я хочу сказать львовским, волынским и всем шахтерам, которые месяцами не получают зарплаты на государственных шахтах. Они не получают свои зарплаты из-за Андрея Геруса и из-за главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка. Потому что эти персонажи считают, что лучше покупать российскую электрику, чем украинский уголь и украинскую электрику. Они считают, что лучше создавать рабочие места для российских шахтеров и энергетиков, чем для украинских. Поэтому они ответственны за то, что в Украине растет безработица, за то, что шахтеры не получают зарплату с октября", – сказал Ляшко.

По словам лидера Радикальной партии, принятый парламентом закон о запрете прямых договоров на поставки электроэнергии из России, это обман.

"Потому что они запретили прямые договора из РФ, но оставили возможность покупать электроэнергию у Беларуси, а она тоже идет из России. Фактически мы покупаем ту же российскую электроэнергию", – подчеркнул Ляшко.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Но с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий. В частности, как сообщал энергетический эксперт Юрий Корольчук, только за первую половину декабря прошлого года государственный "Энергоатом" получил убытков на сумму 100 млн грн — из-за того, что в результате "поправки Геруса" в Украину бесконтрольно поставляется российская электроэнергия, вытесняя с отечественного рынка украинских производителей.

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