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Ляшко сообщил о том, как сейчас выявляют коронавирус: подробности

24 марта, 02:19

Елена Кузьмич

Тотальный скрининг не работает, выявлять коронавирус позволяют другие методы

Тотальный скрининг для выявления коронавируса не работает, выявлять заболевание позволяют другие методы.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время эфира на одном из украинских телеканалов.

"Относительно тестирования: тотальны скрининг в этом случае не работает. Мы делали тотальный скрининг на людях, которые возвращались самолетами из очагов заболевания, например, из Италии и Испании. Мы брали у них материал на тестирование, и ни одного случая ни на одном из рейсов мы не обнаружили. В то же время, когда мы установили за ними медико-санитарное санитарное наблюдение, через 3-5, 6, 7 дней у этих людей возникали симптомы. Потом, когда мы их обследовали, мы подтверждали коронавирусную болезнь", – сказал он.

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Ляшко также сообщил, что в конце марта Минздрав будет иметь статистические данные о смертности за февраль, в том числе о пневмонии.

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"Мы будем иметь все секционные материалы для исследований и будем знать, сколько точно было летальных случаев в феврале от пневмонии, сколько таких случаев было исследовано на коронавирус, и после этого будем принимать четкие решения", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Минздрав изменил стратегию борьбы с коронавирусом.

Также Ляшко рассказал, когда МОЗ обнародует официальные данные о новых случаях коронавируса в Украине.

Уже 23 марта в регионы отправят тесты на коронавирус и средства индивидуальной защиты из Китая. Самолет ВСУ доставил из Гуанчжоу диагностические системы, маски, дезинфекторы и аппараты искусственной вентиляции легких.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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тестирование обследование коронавирус Виктор Ляшко

Источник: Интерфакс-Украина

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