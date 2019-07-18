Маас с Лавровым обсудят освобождение пленных украинских моряков
В Германии сегодня состоится встреча министров иностранных дел, на которой будет поднят украинский вопрос
После того, как в России суд продлил арест всех 24 украинских моряков, сегодня министр иностранных дел Германии Гайко Маас обсудит вопрос их освобождения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Отмечается, что министры проведут переговоры в Германии в рамках форума гражданских обществ двух стран "Петербургский диалог"
"Я буду говорить с Сергеем Лавровым о том, что мы ждем с российской стороны конструктивного вклада. Это подразумевает, помимо прочего, освобождение украинских моряков", – сказал Маас.
Как сообщали новости "Сегодня" московский суд оставил в СИЗО военнопленных украинцев почти до конца октября. Позже появилась реакция Украины на продление ареста морякам. Украинские дипломаты напомнили о решении Международного трибунала по морскому праву, который приказал немедленно и без предварительных условий освободить захваченные Россией суда и члены их экипажей.
В то же время у Путина рассказывали, идут ли переговоры об обмене украинских моряков. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, "переговоры по обмену украинских моряков не ведутся".
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