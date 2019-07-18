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Маас с Лавровым обсудят освобождение пленных украинских моряков

18 июля, 09:12

В Германии сегодня состоится встреча министров иностранных дел, на которой будет поднят украинский вопрос

Маас и Лавров
Маас и Лавров. Фото: AFP

После того, как в России суд продлил арест всех 24 украинских моряков, сегодня министр иностранных дел Германии Гайко Маас обсудит вопрос их освобождения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Отмечается, что министры проведут переговоры в Германии в рамках форума гражданских обществ двух стран "Петербургский диалог"

"Я буду говорить с Сергеем Лавровым о том, что мы ждем с российской стороны конструктивного вклада. Это подразумевает, помимо прочего, освобождение украинских моряков", – сказал Маас.

Как сообщали новости "Сегодня" московский суд оставил в СИЗО военнопленных украинцев почти до конца октября. Позже появилась реакция Украины на продление ареста морякам. Украинские дипломаты напомнили о решении Международного трибунала по морскому праву, который приказал немедленно и без предварительных условий освободить захваченные Россией суда и члены их экипажей.

В то же время у Путина рассказывали, идут ли переговоры об обмене украинских моряков. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, "переговоры по обмену украинских моряков не ведутся".


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Тег лавров, Маас, пленные моряки

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Источник:

Интерфакс

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