Суд продлил арест всех 24 украинских моряков в России

Судья удовлетворил просьбу ФСБ о содержании украинцев под стражей до 24 и 26 октября

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov.

Как и просила Федеральная служба безопасности РФ, арест всех 24 военнопленных украинских моряков, которые незаконно удерживаются в России, продлили до конца октября.

Об этом 17 июля сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко после того, как стало известно о продлении заключения в СИЗО 13 из них.

"Судом удовлетворены ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении 24 обвиняемых до 24 и 26 октября 2019 года", – заявила Первовласенко.

Эту же информацию подтвердил и координатор группы защиты, адвокат Николай Полозов.

Решение суда коснулось 11 моряков: Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Владимира Лисового, Богдана Небылицы, Евгения Семидоцкого, Андрея Эйдера, Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Владимира Терещенко, Сергея Цыбизова и Андрея Шевченко.

При этом, на два дня дольше срок ареста у военнопленных Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороки.

Перед заседаниями, которые по ходатайству прокуроров проходили в закрытом режиме, моряков поделили на четыре группы.

"Все вынесенные сегодня судебные решения относительно продления сроков содержания под стражей военнопленным украинским морякам стороной защиты будут обжалованы в установленный законом срок", – предупредил Полозов.

Напомним, ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова ранее выступила против содержания моряков под стражей, призвав изменить им меру пресечения.

Кроме того, на встрече со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой она обещала обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинских политзаключенных и военнопленных, которые удерживаются на территории страны и в аннексированном Крыму.

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