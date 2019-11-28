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Макрон назвал цель саммита Нормандской четверки в Париже

28 ноября, 15:06

Французский президент сказал, зачем нужна новая "нормандская встреча"

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон / Фото: AFP

Предстоящий саммит лидеров Нормандской четверки – Украины, России, Франции и Германии – соответствует интересам поддержания мира и стабильности в Европе.

Об этом после переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже 28 ноября заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Целью встречи он назвал новые шаги в исполнении обязательств, которые взяли на себя стороны переговоров в Минске.

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"В интересах мира и стабильности в Европе мы вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель проведем здесь 9 декабря саммит, чтобы продвинуться в осуществлении Минских соглашений", – сказал Макрон.

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Напомним, что лидеры "нормандского формата" согласовали дату первых за несколько лет переговоров. Встреча состоится 9 декабря в Париже.

По этому поводу в СНБО рассказали, какие цели преследует президент Украины Владимир Зеленский относительно предстоящей встречи: достичь договоренностей по конкретным срокам освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан; по достижению перемирия и устойчивого прекращения огня; о возвращении Украине контроля над государственной границей с Россией.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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саммит Нормандская четверка Эммануэль Макрон

Источник: ТАСС

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