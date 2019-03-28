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Максим Бурбак не разделяет решение брата оставаться в Крыму

Сегодня, 11:28

Народный депутат рассказал, как российская агремсия и оккупация затронули его семью

Максим Бурбак / Фото: nfront.org.ua
Максим Бурбак / Фото: nfront.org.ua.
Максим Бурбак не разделяет решение брата оставаться в Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/359/ac2/5c9359ac2b8b0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/359/ac2/5c9359ac2b8b0.jpg Политика Народный депутат рассказал, как российская агремсия и оккупация затронули его семью

"Война, которую на нашу землю привели медведчуки, портновы и януковичи, принесла трагедию в дом многих семей. Смерти, увечья и разорванные судьбы. Почти каждый украинец уже что-то отдал этой войне за нашу независимость. Вооруженная агрессия и оккупация Крыма прошла и через нашу семью", – написал в своем Facebook руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

Он напомнил, что юрист Януковича Портнов, "скрывающегося от правосудия, сообщил давно известный факт – семья моего брата Алексея Бурбака живет в Крыму": "Да, это наша семейная боль. Вооруженная агрессия и оккупация Крыма прошла и через нашу семью".

По словам Бурбака, сразу после начала оккупации он лично уговаривал жену брата с детьми переехать к родителям, "предлагал хорошо подумать": "Однако, она не изменила своих намерений. Мой брат Алексей остался вместе с семьей. Это очень непростая ситуация в семье моего родного брата. Это большая печаль для наших родителей и для меня лично".

"Мой брат официально пересекает государственную границу Украины, чтобы посещать наших родителей и не терять связей с друзьями и близкими", – сообщил Максим Бурбак.

Он отметил, что семья его брата самостоятельна в решениях относительно собственного быта и будущего: "Это было их собственное решение. И я его абсолютно не разделяю".

Нардеп также отметил, что делал и будет делать все для победы Украины в войне за свою независимость и верит, что семья воссоединится и над Донбассом, и Крымом скоро снова будет поднят сине-желтый флаг.

Напомним, ранее руководитель фракции Максим Бурбак отметил, что фракция "Народный фронт" всегда отстаивает важность сотрудничества Украины с западными партнерами.

Кроме того Бурбак обратился к кандидатам в президенты и отметил, что те должны быть сдержаннее и не устраивать между собой "войну на уничтожение". 

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Тег семья, оккупация, Бурбак, оккупация Крыма, народный фронт, Максим Бурбак

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