Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости политики

Марчук: Позиция РФ – слова "Крым" нет в Минских договоренностях

Сегодня, 16:55

По словам Марчука, во время переговоров и к ОБСЕ возникают вопросы по Крыму

Евгений Марчук, фото из открытых источников
Евгений Марчук, фото из открытых источников.
Марчук: Позиция РФ – слова "Крым" нет в Минских договоренностях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/040/c77/5c5040c77f18b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/040/c77/5c5040c77f18b.jpg Политика По словам Марчука, во время переговоров и к ОБСЕ возникают вопросы по Крыму

Российская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске отказывается включать вопрос Крыма в переговорный процесс, а при мысли о патрулях ОБСЕ возле Керченского пролива "лезет на люстру".

Об этом заявил представитель Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук во время брифинга в Киеве в пятницу, 22 марта. 

"Когда произошел инцидент с нашими моряками, мы – Украина – официально внесли предложение и на рабочей группе, и на ТКГ, чтобы СММ ОБСЕ выставила свои патрули в Керчи для верификации и мониторинга происходящего в Керченском проливе. Некоторые "на люстру начали лезть" в ответ на это наше предложение – имею в виду наши оппоненты", – сказал Марчук.

По его словам, во время переговоров и к ОБСЕ возникают вопросы по Крыму. В частности, на вопрос о том, сколько раз миссия СММ пыталась получить доступ к оккупированному полуострову, в ОБСЕ отвечали, что было всего два или три таких случая.

"Вы знаете, какая реакция российской стороны? У российской стороны ответ только один – это не вопрос Минских договоренностей. "Слова "Крым" нет в Минских договоренностях", – цитирует Марчук россиян.

Напомним, ранее Марчук рассказал о потерях на Донбассе во время весеннего перемирия. Так, начиная с 8 марта текущего года, по состоянию на пятницу, 22 марта, на Донбассе погибли пятеро военнослужащих из личного состава Объединенных cил. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, обсе, Крым, марчук, Керченский пролив

Вы сейчас просматриваете новость " Марчук: Позиция РФ – слова "Крым" нет в Минских договоренностях". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Освобождение пленных украинских моряков: Россия отказывается обсуждать вопрос

14 марта, 07:19

Российская сторона также отказывается вести переговоры по обмену заключенными

Марчук рассказал о теме очередных переговоров в Минске по Донбассу

29 января, 14:05

Вопрос об отведении от линии соприкосновения на Донбассе снайперских групп остается одним из актуальных

В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл

В Москве прощаются с Юлией Началовой: онлайн-репортаж

Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Дочь Леонида Якубовича затравили из-за внешнего вида

Отец Юлии Началовой рассказал, что убило певицу
Загрузка...

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Сегодня, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

Вчера, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

По следам Ельцина: зачем Назарбаев отправился на покой

20 марта, 07:39

В Казахстане стартовал процесс контролируемой передачи власти

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет

«Лети, девочка». Юлию Началову проводили в последний путь (фото)