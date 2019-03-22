Марчук: Позиция РФ – слова "Крым" нет в Минских договоренностях
По словам Марчука, во время переговоров и к ОБСЕ возникают вопросы по Крыму
Российская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске отказывается включать вопрос Крыма в переговорный процесс, а при мысли о патрулях ОБСЕ возле Керченского пролива "лезет на люстру".
Об этом заявил представитель Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук во время брифинга в Киеве в пятницу, 22 марта.
"Когда произошел инцидент с нашими моряками, мы – Украина – официально внесли предложение и на рабочей группе, и на ТКГ, чтобы СММ ОБСЕ выставила свои патрули в Керчи для верификации и мониторинга происходящего в Керченском проливе. Некоторые "на люстру начали лезть" в ответ на это наше предложение – имею в виду наши оппоненты", – сказал Марчук.
По его словам, во время переговоров и к ОБСЕ возникают вопросы по Крыму. В частности, на вопрос о том, сколько раз миссия СММ пыталась получить доступ к оккупированному полуострову, в ОБСЕ отвечали, что было всего два или три таких случая.
"Вы знаете, какая реакция российской стороны? У российской стороны ответ только один – это не вопрос Минских договоренностей. "Слова "Крым" нет в Минских договоренностях", – цитирует Марчук россиян.
Напомним, ранее Марчук рассказал о потерях на Донбассе во время весеннего перемирия. Так, начиная с 8 марта текущего года, по состоянию на пятницу, 22 марта, на Донбассе погибли пятеро военнослужащих из личного состава Объединенных cил.
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