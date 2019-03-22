На Донбассе ВСУ отомстили за смерть украинского военнослужащего: боевики понесли серьезные потери
За сутки три оккупанта уничтожены, еще шестеро – ранены
На Донбассе пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Из-за вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще двое – ранены, сообщили в пресс-центре ООС.
"21 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом четыре раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностям, и потратил 40 мин калибров 120 и 82 мм. Также российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции по вооружению боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия в районе Широкино, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Авдеевки.
А в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из минометов калибра 82 мм, вооружение боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия ударили в районе населенного пункта Хутор Вольный, а из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка Золотое-4. Автоматические станковые гранатометы противник применил у Южного, а минометы 120-го и 82-го калибров – в районе Крымского. Из стрелкового оружия враг ударил у поселка городского типа Станица Луганская.
"Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения. На все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом трех и ранив шестерых оккупантов. Также огнем с противотанкового ракетного комплекса уничтожено военный автомобиль противника", – рассказали в ООС.
Напомним, что накануне боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом 10 раз применили запрещенные Минском минометы калибров 120 и 82 мм, израсходовав 74 мины. В результате этого трое украинских военных были ранены.
Также мы писали, что сутками ранее боевики обострили ситуацию и нарвались на ответку ВСУ: потеряли убитыми и ранеными шесть человек . "Жарко" было в районе Мариуполя, на Светлодарской дуге и на Луганском направлении.
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