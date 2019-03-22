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Марчук назвал потери ВСУ за время весеннего "перемирия" на Донбассе

Сегодня, 13:49

Начиная с 8 марта на Донбассе погибли пять военнослужащих из личного состава Объединенных cил

Фото: Facebook
Марчук назвал потери ВСУ за время весеннего "перемирия" на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2cc/add/5c72ccaddbcdf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2cc/add/5c72ccaddbcdf.jpg Донбасс Начиная с 8 марта на Донбассе погибли пять военнослужащих из личного состава Объединенных cил

Начиная с 8 марта текущего года, по состоянию на пятницу, 22 марта, на Донбассе погибли пятеро военнослужащих из личного состава Объединенных cил. Об этом заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук во время совместного брифинга с первым заместителем главы Верховной Рады, представителем Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ириной Геращенко.

"За это время боевые потери личного состава Объединенных сил: безвозвратные, то есть погибшие – пятеро, и санитарные, то есть раненые – 15. Всего 20 человек. Это всего-навсего с 8 марта", – сказал Марчук.

Как сообщал штаб Объединенных сил, в четверг, 21 марта, боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение – враг бил из минометов калибра 120 и 82 мм, из пулеметов и вооружения БМП. Из-за вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще двое – ранены. Однако ВСУ отомстили за смерть украинского военнослужащего – боевики понесли серьезные потери.

Также мы сообщали, что в ответ на обстрелы противника, ВСУ уничтожили склад оружия и военный автомобиль, а также нанесли потери врагу в живой силе. 

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Тег Донбасс, марчук, боевики, перемирие, украинские военные , потери ВСУ, ООС

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Источник:

УНН

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