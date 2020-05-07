Маски для персонала и посетителей и еда под открытым небом: как Кабмин разрешил работать магазинам и ресторанам

Разрешат пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 квадратных метров торговой площади

Кабинет министров Украины своим постановлением ослабил карантин с 11 мая для магазинов, ресторанов и кафе в стране.

С подробностями ослабления более детально можно ознакомится на сайте правительства в постановлении № 343 от 4 мая.

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Кабмин с 11 мая разрешил торговое и бытовое обслуживание украинцев, кроме работы ТРЦ, но при условии обеспечения персонала и посетителей респираторами или масками. Также надо учитывать пребывания в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров.

Нужно также соблюдать другие санитарные и противоэпидемические меры.

Также правительство разрешило осуществление деятельности в сфере общественного питания на летних площадках под открытым небом, но при условии обеспечения соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещение не более двух клиентов за столом, но без учета детей до 14 лет.

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Можно также заниматься адресной доставкой заказов и выполнением заказов на вынос, но только в соответствии с законом "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов". При этом нужно обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук) и пребывание посетителей в средствах индивидуальной защиты, но во время приема пищи маску можно снять.

Ранее мы писали о том, что изменится в СМИ и культуре из-за карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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