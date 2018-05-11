Матиос рассказал, сколько гранат нащупал в сумке Савченко

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос утверждает, что народный депутат (внефракционный) Надежда Савченко приносила в здание Верховной Рады минимум три гранаты.

"Я выхожу из Верховной Рады (в тот день, когда приносил в парламент документы от генпрокурора относительно дачи согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко – ред.) и встречаю лицом к лицу госпожу Надежду Савченко. Смотрю, у нее перекошено плечо, она держит сумку на плече. … И без задней мысли беру снизу сумку, она такая женская большая … и я нащупываю рукой гранату. Я знаю, что такое граната. Я говорю: "Отдай сумку, Надя". Она: "Нет". Я говорю: "Но у тебя там запрещенные вещи", – рассказал Матиос в эфире "Радио НВ" в пятницу.

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Прокурор также отметил, что Савченко вошла в здание Верховной Рады с боеприпасами. Причем он указал, что в кармане нардеп держала пистолет.

На уточняющий вопрос ведущего, действительно ли у Савченко были гранаты в сумке, Матиос сказал, что гранат, по его мнению, было минимум три: "Я не могу сказать, сколько там было гранат, но минимум три".

Кроме того, главный военный прокурор проинформировал о следственном действии, проходившем 10 мая. "Вчера мы провели экспертное воспроизведение событий. Хочу сказать, что минометы, которые были привезены подозреваемым Рубаном (руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан – ред.) и подозреваемой Савченко, и те мины, которые были предварительно привезены отдельно от минометов, – вчера прошли испытание на полигоне в той траектории, как планировалось, то есть обстрел Верховной Рады с территории Труханового острова. Это действующие минометы, они годны для стрельбы и для нанесения поражения", – рассказал он.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что оружие для терактов в Киеве Савченко получила от полковников из России.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко показал видеодоказательства подготовки теракта Надеждой Савченко и Владимиром Рубаном. На видео можно увидеть, как фигуранты обвинений общаются с офицерами ВСУ, говорят о перевозке оружия и о том, как должны был быть осуществлены теракты.

Генпрокурор отмечал, что Савченко и Рубан через главаря "ДНР" получали оружие из России. Для этого они достигли соответствующей договоренности главарем боевиков Александром Захарченко.

Сейчас скандальный политик находится в СИЗО по мере пресечения.

Политик подозревается в преступлениях по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованного группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.