Медведчук не будет представлять Украину в переговорах с Россией – Богдан
Зеленский лично не знаком с Медведчуком, заявил глава АП
Глава Администрации президента Андрей Богдан не считает Виктора Медведчука возможным помощником в налаживании контактов с Россией.
"Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны", – заявил он в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает пресс-служба главы государства.
Богдан также уточнил, что президент Владимир Зеленский и он сам лично не знакомы с Медведчуком.
"Ни Владимир Зеленский, ни я, ни кто-либо из членов нашей команды с ним не знаком и никогда не общался. И до сих пор", – заверил он.
Напомним, ранее Богдан озвучил позицию по переговорам с Россией . Глава АП подчеркнул, что не считает самопровозглашенные "республики" самостоятельным субъектом, поэтому заявил о необходимости переговоров Киева с Москвой.
Политик подчеркнул, что считает необходимым проведение опроса среди населения по данному вопросу.
Кроме того Богдан заявил, что Россия является страной-агрессором, но для мира на Донбассе необходимо вести переговоры. По его мнению, антиукраинские позиции, в частности отказ от аннексированного Крыма, будут недопустимыми при переговорах с Россией.
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