Медведчук не будет представлять Украину в переговорах с Россией – Богдан

Зеленский лично не знаком с Медведчуком, заявил глава АП

Фото: Getty Images

Глава Администрации президента Андрей Богдан не считает Виктора Медведчука возможным помощником в налаживании контактов с Россией.

"Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны", – заявил он в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает пресс-служба главы государства.

Богдан также уточнил, что президент Владимир Зеленский и он сам лично не знакомы с Медведчуком.

"Ни Владимир Зеленский, ни я, ни кто-либо из членов нашей команды с ним не знаком и никогда не общался. И до сих пор", – заверил он.

Напомним, ранее Богдан озвучил позицию по переговорам с Россией . Глава АП подчеркнул, что не считает самопровозглашенные "республики" самостоятельным субъектом, поэтому заявил о необходимости переговоров Киева с Москвой.

Политик подчеркнул, что считает необходимым проведение опроса среди населения по данному вопросу.

Кроме того Богдан заявил, что Россия является страной-агрессором, но для мира на Донбассе необходимо вести переговоры. По его мнению, антиукраинские позиции, в частности отказ от аннексированного Крыма, будут недопустимыми при переговорах с Россией.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Медведчук не будет представлять Украину в переговорах с Россией – Богдан". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"