"Меня возьмут под стражу": Черновол рассказала, когда ее повезут в суд

Бывший народный депутат Татьяна Черновол заявила, что завтра ее повезут в суд. Об этом она сообщила в Facebook. Судя по всему, ей будут избирать меру пресечения.

По ее словам, после допроса в Государственном бюро расследований она не сможет уехать домой.

"Есть информация, что завтра после допроса в ГБР меня возьмут под стражу и отвезут в Печерский суд. Заседание начнется в 14:00. Адрес ГБР: бульвар Леси Украинки, 26. Адрес Печерского суда: улица Владимирская, 15", – написала Черновол.

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Как сообщали новости "Сегодня", утром 10 апреля следователи ГБР пришли к Черновол домой с обысками. Речь идет об уголовном производстве в связи с событиями 18 февраля 2014 года в центре Киева, когда она с группой лиц устроила поджог офиса одной из политических партий, что привело к гибели мужчины, который находился внутри здания. В результате ей сообщили о подозрении в убийстве.

При этом во время следственных действий у нее дома нашли пистолет, автомат и нож. Она утверждала, что это наградное оружие и оно в принципе и оружием не считается. Обыски и дело против нее прокомментировала сама Черновол.

Видео: PavlovskyNEWS/Telegram

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