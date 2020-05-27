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  1. Новости политики

Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского из-за "бандитского" скандала

27 мая, 11:55

Сергей Мартынец

Подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации мэра

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко через своего адвоката подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот назвал его бандитом. Об этом заявил в Facebook защитник мэра Денис Цыпин.

"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс", – сказал он.

Адвокат напомнил, как несколько дней назад президент Украины на итоговой пресс-конференции назвал Бондаренко бандитом.

"Наш справедливый, неподкупный Печерской районный суд рассмотрит исковое заявление и определит, кто прав, а кто нет, и может ли президент Украины называть кого-либо в этой стране бандитом. Я считаю, что это незаконно", – сказал Цыпин.

Видео: facebook.com/DenTsyPin

Как сообщали новости "Сегодня", 20 мая на итоговой пресс-конференции Владимир Зеленский, говоря о мэре Черкасс, заявил, что не сядет за один стол с такими бандитами. Президента удивляет, что городом руководит фигурант 19 уголовных производств.

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После этих слов мэр Черкасс рассказал Зеленскому, как стал "бандитом". Чиновник уверяет, что все уголовные производства, которые возбуждены, – это за его политическую деятельность.

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суд мэр Анатолий Бондаренко Черкассы Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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