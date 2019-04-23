Меркель пригласила Зеленского в Германию

Меркель и Зеленский высоко оценили "тесные отношения" между двумя странами

Ангела Меркель в парламенте Британии. Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель и победивший во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский провели во вторник телефонный разговор, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

По ее словам, Зеленский показал в разговоре свою заинтересованность в прогрессе урегулирования конфликта на Донбассе в "Нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и Россия).

"Зеленский поблагодарил за немецкую поддержку Украины и показал, что очень заинтересован в прогрессе в рамках "Нормандского формата", - говорится в заявлении Деммер.

По словам представителя немецкого правительства, обе стороны в разговоре подчеркнули намерение сохранять тесные отношения между двумя странами.

"Канцлер поздравила его с победой на выборах. Результат демократических выборов дает ему мощный мандат", – отметила она.

Накануне Меркель, поздравляя Зеленского с победой на выборах Украины, пригласила его посетить Германию.

"Канцлер пригласила в Германию. Они договорились оставаться в тесном контакте", - добавила Деммер.

Между тем, выборы президента Украины, за которыми пристально следили "Сегодня", публикуя онлайн новости, фото, видео и заявления, фактически подошли к финальному этапу, когда Центризбиркому осталось лишь собрать все протоколы "с мокрыми печатями".

Во вторник, 23 апреля, в 17:45 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней. К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% ( 13 541 530 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов).





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