Меркель сделала важное заявление по "Северному потоку – 2"

Сегодня, 12:56

Политик считает важным сотрудничество с РФ в направлении нефти и газа 

Ангела Меркель. Фото: AFP
Ангела Меркель. Фото: AFP

Германия не может отказаться от сотрудничества с Россией в области нефти и газа, поэтому поддерживает проект "Северный поток – 2". Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече со студентами Тбилисского государственного университета.

"Уже десятилетия у нас экономические отношения с Россией, в том числе по СО2. Мы шаг за шагом сокращаем использование угля, нам необходим газ, который идет к нам по территории Беларуси, Украины и Польши, поэтому поддерживаем Nord Stream – 1 и – 2", – заявила Меркель, отметив, что поставки газа из России дешевле, чем из других стран.

Канцлер ФРГ добавила, что все это радикально не изменится с реализацией проекта "Северный поток – 2". 

Недавно министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия обязательно прекратит транзит газа по территории Украины в Европу в случае строительства газопровода "Северный поток – 2" по дну Балтийского моря. 

Напомним, в конце июля в Балтийском море началась укладка труб "Северного потока – 2".  Газопровод должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. При этом компания Nord Stream 2 разработала маршрут газопровода в обход Дании. Дело в том, что Дания осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство "Северного потока – 2". Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия. 
газ, нефть, Россия, Меркель, сотрудничество, Северный поток 2

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Источник:

Интерфакс

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