Меркель заявила о планах провести саммит "нормандской четверки" в ближайшее время в Париже

Лидеры нормандской четверки могут встретиться в ближайшее время

/ Фото: AFP

Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" (ФРГ, Франция, Россия, Украина) в ближайшее время в Париже. Об этом заявила в воскресенье журналистам на полях саммита Группы семи канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы подчеркнули, что хотим в скором времени, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел, организовать саммит с российским и украинским президентами, — сказала она. — Мы давно говорили о том, что, поскольку прежняя встреча проходила в Берлине, то эта должна пройти в Париже". Германия и Франция, по словам Меркель, будут пытаться сделать так, чтобы встреча прошла в скором времени.

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Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Путиным и отметил, что нужно срочно провести встречу в "нормандском формате", посмотреть в глаза участникам переговоров и сказать, что пора закончить эту войну.

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Также сообщалось, что Эммануэль Макрон намерен связаться с Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель относительно будущей встречи в "нормандском формате".

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