"Месть" за псевдовыборы на Донбассе: в ОБСЕ и Совете Европы пройдут спецзаседания

Украина вынесет обсуждение и осуждение незаконных "выборов" боевиков на Донбассе, организованных Москвой, на международные площадки. Уже сегодня состоится спецзаседание в Вене, а в среду – в Страсбурге.

"Сегодня в 17.00 по киевскому времени состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, созванное по требованию делегации Украины с целью обсуждения незаконных и фейковых т.н. "выборов" на оккупированных Россией территориях Донбасса", – говорится в заявлении представительства Украины при международных организациях в Вене.

В свою очередь член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Дмитрий Кулеба заявил, что ситуацию с псевдовыборами рассмотрят и в Страсбурге.

"В эту среду в Страсбурге состоится заседание Комитета министров Совета Европы. Украина инициирует обсуждение и осуждение фейковых "выборов" на оккупированном Донбассе. Не сомневаюсь, что этот очередной российский цирк не получит ни симпатии, ни признания", – подчеркнул он.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей состоялись незаконные выборы боевиков, организованные Москвой. Оккупанты не стеснялись любых методов, чтоб завлечь на "избирательные участки" людей: продавали продукты со скидками; у многих школ, техникумов проходили ярмарки; рядом с участками стояли палатки, где разыгрывались призы. На территории учреждений, где проходили псевдовыборы, дежурили люди в военной форме с оружием. Сейчас в ОРДЛО подводят итоги "выборов".

В то же время не только Украина не признает данное мероприятие боевиков, но и Запад. Так, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон осудили "выборы" на Донбассе. По их словам, "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "противозаконные и нелегальные".

В свою очередь в НАТО призвали к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами, так как эти "выборы" противоречат "минскому процессу" и подрывают его. Союзники подчеркнули, что они не признают псевдовыборы боевиков и полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

В Европейском Союзе четко дали понять, что "выборы" боевиков на Донбассе – недействительны. Фарс, который устроила Москва с боевиками, нарушают международное право и подрывают Минские соглашения, считает Могерини.