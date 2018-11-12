В ОРДЛО подводят итоги "выборов"

Сегодня, 02:03

Жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей голосовали за "глав" псевдореспублик и "депутатов народных советов"

фото AFP
фото AFP

По предварительным подсчетам голосов на незаконных "выборах" в ОРДО действующий лидер боевиков Денис Пушилин набирает 57,3%.

Такие данные приводит "ЦИК ДНР" и итоги обработки 27,19% протоколов "выборов".

Отмечается, что остальные "кандидаты" набрали:  Елена Шишкина – 9,1%, Роман Евстифеев – 8,5%, Владимир Медведев – 7,8%, Роман Храменков – 17,3%. 

На "парламентских выборах" общественное движение "Донецкая республика" набрало 74,03% "голосов" избирателей, общественное движение "Свободный Донбасс" – 25,07%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На пост "главы ДНР" претендовали пять человек. Среди них нынешний "исполняющий обязанности руководителя ДНР" Денис Пушилин. Кроме того, среди кандидатов "судья народного трибунала" Елена Шишкина; "гражданин республики" Роман Храменков; пенсионер, бывший "замминистра образования и науки ДНР" Владимир Медведев и руководитель музея боевой и трудовой славы ветеранов Афганистана Петровского района Донецка Роман Евстифеев.

За должность "главы ЛНР" вели борьбу четыре кандидата, в их числе ныне "исполняющий обязанности главы ЛНР" Леонид Пасечник; председатель "Общереспубликанского профессионального союза работников образования и науки ЛНР" Олег Коваль; председатель Перевальского территориального отделения общественного движения "Луганский экономический союз" Людмила Руснак и председатель профсоюзной организации "Республиканский профсоюз работников железнодорожного транспорта Луганской народной республики" Наталья Сергун.

Напомним, в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, где 11 ноября боевики провели так называемые "выборы", приехали люди из 22-х стран мира, которые называют себя "международными наблюдателями".

В НАТО назвали так называемые выборы на оккупированном Донбассе угрозой мирному урегулированию конфликта России и Украины.
выборы, итоги, Пушилин, ЛНР, днр
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "В ОРДЛО подводят итоги "выборов"". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

фото AFP

В ОРДЛО заявили о "высокой явке" на псевдовыборах

Вчера, 23:43

За время работы "избирательных участков" были зафиксированы "незначительные нарушения, которые не повлияли на избирательный процесс"

Донбасс

Владимир Гройсман. Фото: Facebook

Гройсман: "Выборы" в ОРДЛО проходят в обход международного права и исторической логики

Вчера, 20:36

Премьер-министр Украины напомнил об ответственности оккупационной власти за проведение т. н. "выборов"
Загрузка...

Донбасс

Фото: AFP

Дешевые продукты, лотерея и вооруженные боевики: как проходят псевдовыборы в ОРДЛО

Вчера, 17:02

Подконтрольные боевикам ресурсы говорят о массовой явке на "выборах", но людей интересует нечто иное

США

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Волкер перечислил главные нарушения Кремлем Минских соглашений с 2014 года

Вчера, 16:29

Спецпредставитель США по Украине навел семь фактов 

Политика

Фото: AFP

"Народный Фронт" выступил с заявлением по псевдовыборам на Донбассе

Вчера, 15:14

Политическая партия осуждает очередную провокацию Кремля на оккупированной части украинской территории

Донбасс

Фото: АFP

Дончане рассказали о лжи и лицемерии боевиков перед "выборами"

Вчера, 14:57

Жители Донецка признались, что чувствуют себя жителями гетто, анклава или концлагеря
Загрузка...