Меркель и Макрон осудили "выборы" на Донбассе

Сегодня, 02:43

Меркель и Макрон отметили, что "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "противозаконные и нелегальные"

фото AFP
фото AFP

В совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона говорится, что выборы в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подрывают территориальную целостность и независимость Украины. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

"Проведение этих так называемых выборов подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины", − указано в заявлении лидеров ФРГ и Франции. 

Меркель и Макрон отметили, что "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "противозаконные и нелегальные" и прошли они "вопреки многочисленным призывам международного сообщества".

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В заявлении лидеров Франции и Германии подчеркивается, что выборы на Донбассе должны проводиться в соответствии с Минскими соглашениями, стандартами ОБСЕ и законодательством Украины.

Также Меркель и Макрон "решительно поддержали" обмен пленными и освобождение украинских политзаключенных. 

Ранее в Париже президент Петр Порошенко провел переговоры с лидером Франции и канцлером Германии.

Напомним, в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, где 11 ноября боевики провели так называемые "выборы", приехали люди из 22-х стран мира, которые называют себя "международными наблюдателями".

В НАТО назвали так называемые выборы на оккупированном Донбассе угрозой мирному урегулированию конфликта России и Украины.
выборы, Донбасс, Меркель, фрг, ОРДЛО, Макрон
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Источник:

"Сегодня"

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