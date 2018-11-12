Меркель и Макрон осудили "выборы" на Донбассе

Меркель и Макрон отметили, что "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "противозаконные и нелегальные"

В совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона говорится, что выборы в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подрывают территориальную целостность и независимость Украины. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

"Проведение этих так называемых выборов подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины", − указано в заявлении лидеров ФРГ и Франции.

Меркель и Макрон отметили, что "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "противозаконные и нелегальные" и прошли они "вопреки многочисленным призывам международного сообщества".

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В заявлении лидеров Франции и Германии подчеркивается, что выборы на Донбассе должны проводиться в соответствии с Минскими соглашениями, стандартами ОБСЕ и законодательством Украины.

Также Меркель и Макрон "решительно поддержали" обмен пленными и освобождение украинских политзаключенных.

Ранее в Париже президент Петр Порошенко провел переговоры с лидером Франции и канцлером Германии.

Напомним, в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, где 11 ноября боевики провели так называемые "выборы", приехали люди из 22-х стран мира, которые называют себя "международными наблюдателями".

В НАТО назвали так называемые выборы на оккупированном Донбассе угрозой мирному урегулированию конфликта России и Украины.