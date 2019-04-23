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Мэй призвала Зеленского вместе работать над сдерживанием России

Сегодня, 23:20

Мэй поздравила Зеленского с победой на выборах

Премьер-министр Британии Тереза Мэй
Премьер-министр Британии Тереза Мэй. Фото: AFP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским указала на необходимость работать вместе, чтобы сдерживать "российскую агрессию", сообщает канцелярия премьера.

"Премьер-министр подчеркнула важность совместной работы двух стран на международной арене, чтобы сдерживать российскую агрессию", – говорится в заявлении канцелярии британского премьера.

Также Мэй рассказала Зеленскому о желании укреплять отношения между Лондоном и Киевом.

"Она заверила избранного президента Зеленского, что Великобритания будет поддерживать его во время работы на посту главы государства, а также демократическое будущее Украины. Кроме того, Великобритания готова продолжать и укреплять наше и без того глубокое сотрудничество в ряде сфер", – заявили на Даунинг-стрит.

Мэй поздравила Зеленского с победой на выборах и пригласила избранного президента Украины посетить Великобританию "при первой возможности".

Между тем, выборы президента Украины, за которыми пристально следили "Сегодня", публикуя онлайн новости, фото, видео и заявления, фактически подошли к финальному этапу, когда Центризбиркому осталось лишь собрать все протоколы "с мокрыми печатями".

Во вторник, 23 апреля, в 17:45 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней. К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% ( 13 541 530 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов).


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Тег выборы, Зеленский, Мэй, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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Источник:

Интерфакс-Украина

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