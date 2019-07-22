Международные наблюдатели CANADEM дали оценку выборам в Украине

Канадские наблюдатели отметили одно из самых распространенных нарушений на парламентских выборах

Фото: AFP

Выборы в парламент Украины соответствовали демократическим стандартам. Канадская миссия CANADEM проанализировала все актуальные аспекты избирательного процесса, в том числе создание избирательных комиссий, печать бюллетеней, процедуры голосования и подсчета голосов в день выборов. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель миссии в Украине Ллойдом Аксуорти.

"Украинцы подтвердили свою приверженность демократическому развитию, выбрав новый парламент на выборах, что в значительной степени соответствовало международным демократическим стандартам. Выборы были справедливым, а предвыборная кампания почти справедливой. Парламентские выборы заложили основу для будущих реформ в Украине", – сказал он.

Канадские наблюдатели отмечают, что в целом голосование в день выборов проходило нормально, но в то же время периодически фиксировался подкуп избирателей и злоупотребление админресурсом. По словам Аксуорти, ярко выражено это было в одномандатных округах. В то же время он считает, что эти нарушения все же не имели влияния на результаты выборов.

В CANADEM отмечают, что информационное пространство формировалось за счет черного пиара и дезинформации, а социальные медиа использовались для того, чтобы подорвать доверие к оппонентам.

При этом миссия подчеркивает необходимость увеличения финансирования общественного вещания в соответствии с предложениями президента Украины, а также более эффективного применения уже существующего антимонопольного законодательства.

В то же время в миссии приветствуют увеличение количества женщин, внесенных в партийные списки, но отметили, что вопрос гендерного равенства остался не отраженным в программах и агитационных кампаниях политических партий и кандидатов.

Кроме того, в миссии выражают сожаление, что "новый парламент избран в основном без участия внутренне перемещенных лиц и внутренних мигрантов". В частности, отмечается, что ЦИК упростила процедуру изменения места голосования для внутренних переселенцев, но вопрос о требованиях регистрации их места жительства остается нерешенным, что приводит к ограничению их избирательных прав.

Как сообщали новости "Сегодня", на нынешних парламентских выборах явка избирателей стала самой низкой за всю историю независимости Украины – 49,84%. По состоянию на 13:50 ЦИК обработала 62,48% электронных протоколов. На данный момент в Раду проходят пять политических сил. Партия "Слуга Народа" уверенно лидирует с 42,52% (3 684 300 голосов). За партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" проголосовали 13,01% избирателей (1 127 457), за партию "Европейская солидарность" – 8,52% (738 346), за партию "Батькивщина" – 8,02% (694 820), за партию "Голос" – 6,3% (545 889). Читайте подробней о победивших депутатах по партспискам по результатам экзит-полов.

Отметим, что также обработаны все 100% со 102 заграничных избирательных участков. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" отслеживает всех избранных на выборах-2019 мажоритарщиков.

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