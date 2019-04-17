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Международный морской трибунал на днях возьмется за иск Украины против РФ

Сегодня, 23:22

Украина подала в Трибунал запрос в соответствии с пунктом 5 статьи 290 Конвенции ООН по морскому праву

Фото: Getty Images

Международный трибунал по морскому праву (МТМП) подтверждает получение запроса Украины о применении временных мер с целью освобождения украинских моряков, захваченных с применением силы Россией в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

"Я хотел бы подтвердить, что 16 апреля 2019 года Украина подала запрос в Трибунал о назначении временных мер в соответствии с пунктом 5 статьи 290 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву в споре между Украиной и Российской Федерации о "неприкосновенности трех украинских военных кораблей и двадцати четырех военнослужащих на борту", – сообщили в среду в пресс-службе МТМП.

В пресс-релизе, распространенном МТМП, также отмечается, что слушания по запросам о назначении временных мер обычно проводятся через две-три недели после подачи запроса в Трибунал. "Дата будет объявлена в ближайшие дни", – констатировали в МТМП.

Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что запрос о применении временных мер направлен на защиту от серьезного и непоправимого вреда, который будет причинен продолжающимся удержанием военно-морских судов Украины и продолжающимся удержанием и судебным преследованием их военнослужащих.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву военно-морские суда и их персонал имеют абсолютный иммунитет, который предусматривает, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и судить. "Захват Россией судов Украины в Черном море, продолжающееся удерживание судов и членов их экипажей, а также попытка уголовного преследования 24 украинских моряков грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву", – подчеркнули в МИД.

Напомним, что накануне Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS), чтобы были приняты принудительные меры к России для освобождения пленных украинских моряков. А ранее правительство запустило соответствующий процесс в Европейском суде по правам человека и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Кроме того, сообщалось, что Федеральная служба безопасности России продлила на до конца августа так называемое "следствие" по делу украинских военнопленных моряков.

Как мы уже писали, "Сегодня" встретились с родными и близкими захваченного капитана бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, которые передали ему слова поддержки. Подробнее в видеосюжете:


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Тег Россия, иск, Украина, трибунал, морское право, пленные моряки

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Источник:

Интерфакс-Украина

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