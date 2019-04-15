Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,71
30,24
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

ФСБ продлила "следствие" по делу пленных украинских моряков

Сегодня, 13:37

"Следователи" также ходатайствуют перед судом о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных

Фото: AFP

Федеральная служба безопасности России продлила до конца августа так называемое "следствие" по делу украинских военнопленных моряков продлено. Об этом в Fabook сообщил адвокат Николай Полозов.

"Следствие ФСБ продлило срок предварительного расследования по делу против военнопленных моряков на три месяца – до конца августа", - написал он.

Также Николай Полозов сообщил, что "следствие" ходатайствует перед судом о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных – до конца июля.

Напомним, 24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой не только осуждает агрессию России в Керченском проливе и Азовском море, но и признала захваченных в плен украинских моряков военнопленными.

Как известно, захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки все признали себя военнопленными. Их арестовали т.н. "суды" в оккупированном Крыму, куда их доставили после захвата, а потом отправили в Москву. Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Россия, моряки, пленные моряки

Вы сейчас просматриваете новость " ФСБ продлила "следствие" по делу пленных украинских моряков". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денисова рассказала, в каком случае РФ будет обречена на освобождение украинских моряков

Сегодня, 12:17

Денисова вместе с родственниками моряков уже прибыла в Москву

Денисова отправляется в Москву на суд по делу об украинских моряках

Вчера, 01:24

По ее словам, она намерена настаивать на том, чтобы ей предоставили разрешение посетить украинских моряков

Пленный украинский офицер отметил день рождения в российской неволе

11 апреля, 20:12

Раненному во время штурма катера "Бердянск" сотруднику СБУ Василию Сороке исполнилось 28 лет в московском СИЗО

Украинская девочка в Мюнхене получила письмо от пленного командира "Яны Капу"

11 апреля, 19:21

Олег Мельничук поблагодарил девочку за рисунок, который был прислан в лефортовскую тюрьму

8 фраз, которые воспитывают из детей неудачников

Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Полякова высказалась о поющих в России коллегах

Позировавшую на фоне океана туристку смыло огромной волной

В Киеве мужчина получил две пули в живот из-за громких шуток

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах

Киевляне разочаровались в новостройках и скупают старое жилье
Загрузка...

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

Вчера, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

13 апреля, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

13 апреля, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Украина решит судьбу России? Портников об азиатской угрозе Москве

Готовят семейный склеп: в Крыму показали могилу сына Януковича

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт