ФСБ продлила "следствие" по делу пленных украинских моряков

"Следователи" также ходатайствуют перед судом о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных

Фото: AFP

Федеральная служба безопасности России продлила до конца августа так называемое "следствие" по делу украинских военнопленных моряков продлено. Об этом в Fabook сообщил адвокат Николай Полозов.

"Следствие ФСБ продлило срок предварительного расследования по делу против военнопленных моряков на три месяца – до конца августа", - написал он.

Также Николай Полозов сообщил, что "следствие" ходатайствует перед судом о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных – до конца июля.

Напомним, 24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой не только осуждает агрессию России в Керченском проливе и Азовском море, но и признала захваченных в плен украинских моряков военнопленными.

Как известно, захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки все признали себя военнопленными. Их арестовали т.н. "суды" в оккупированном Крыму, куда их доставили после захвата, а потом отправили в Москву. Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.

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