Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,81
30,33
УКР
Главная Больше  Новости политики

Украина обратилась в Международный трибунал для освобождения пленных моряков

Сегодня, 17:42

У России все еще есть шанс освободить украинцев и корабли, пока ее официально не признали международным преступником, отметил Порошенко

Фото: "Громадське"
Фото: "Громадське".

Сегодня Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS), чтобы были приняты принудительные меры к России для освобождения пленных украинских моряков. Об этом заявил президент Петр Порошенко, который дал соответствующее поручение Министерству иностранных дел.

По его словам, Киев обложил Россию со всех сторон всевозможными мерами и оказывает давление через международные организации.

"Судилище, которое сейчас происходит в Москве над украинскими моряками, является вопиющим доказательством того, что Россия продолжает демонстрировать циничное неуважение к правам человека. Если для России это политическая игра и шантаж, то для нас – это борьба за судьбы наших граждан и уважение к требованиям международного права. Как бы ни кичился агрессор, его действия уже надежно скованы принятыми нами мерами – это и дипломатическое давление, это и запущены процедуры ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека. – Ред.), и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву", – написал Порошенко в Facebook.

Читайте также

Президент отметил, что сегодня дал поручение МИДу для обращения в Международный трибунал для принятия мер против России по освобождению украинцев.

"Рассчитываем, что уже через считанные недели Трибунал обяжет Россию освободить наших моряков и украинские корабли, а ее действия будут признаны неправомерными. Именно такие решения приближают освобождения наших моряков, как и остальных наших граждан, а также делают неизбежным привлечение России к международной правовой ответственности. У России все еще есть шанс освободить наших моряков и корабли, не дожидаясь формального признания совершенного Кремлем международного преступления", – подчеркнул глав государства.

Напомним, в декабре прошлого года в связи с российской агрессией в Керченском проливе, когда она напала на украинские корабли и захватила в плен моряков, Европарламент принял резолюцию, в которой осудил действия агрессора и согласовал меры, которые могут быть приняты против РФ.

Спустя месяц, в январе нынешнего года, Совет Европы признал статус моряков как военнопленных. На сессии Парламентской ассамблеи Совета прошли дебаты по российской агрессии в море и они закончились поражением Москвы и победой Киева.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Россия, моряки, Порошенко, трибунал, пленные моряки

Вы сейчас просматриваете новость " Украина обратилась в Международный трибунал для освобождения пленных моряков". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Своих не бросаем: история пленного моряка Дениса Гриценко

Вчера, 22:47

Во время аннексии Крыма Денис Гриценко защищал корабль "Славутич"

Денисова рассказала, в каком случае РФ будет обречена на освобождение украинских моряков

Вчера, 12:17

Денисова вместе с родственниками моряков уже прибыла в Москву

Украинская девочка в Мюнхене получила письмо от пленного командира "Яны Капу"

11 апреля, 19:21

Олег Мельничук поблагодарил девочку за рисунок, который был прислан в лефортовскую тюрьму

Своих не бросаем: Ада Роговцева обратилась к пленным украинским морякам

10 апреля, 18:40

Через две недели в Москве состоится следующее заседание

Пенсии в Украине: работающим пенсионерам создали важную услугу

Пляжный снимок 13-летней Ким Кардашьян произвел фурор в Сети

Нужно ли возвращать субсидию в случае продажи жилья?

Снимок Аллы Пугачевой без фотошопа напугал сеть

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Назван самый полезный суп

Диетолог назвала самый полезный суп

Известный нардеп впервые стала мамой

Свежесть и чистота: как избавиться от плесени в стиральной машине

Как очистить внутреннюю поверхность духовки
Загрузка...

НАТО нацеливается на Черное море

Сегодня, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Сегодня, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

14 апреля, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

14 апреля, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Пенсии в Украине: работающим пенсионерам создали важную услугу

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения