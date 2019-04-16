Украина обратилась в Международный трибунал для освобождения пленных моряков

У России все еще есть шанс освободить украинцев и корабли, пока ее официально не признали международным преступником, отметил Порошенко

Фото: "Громадське".

Сегодня Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS), чтобы были приняты принудительные меры к России для освобождения пленных украинских моряков. Об этом заявил президент Петр Порошенко, который дал соответствующее поручение Министерству иностранных дел.

По его словам, Киев обложил Россию со всех сторон всевозможными мерами и оказывает давление через международные организации.

"Судилище, которое сейчас происходит в Москве над украинскими моряками, является вопиющим доказательством того, что Россия продолжает демонстрировать циничное неуважение к правам человека. Если для России это политическая игра и шантаж, то для нас – это борьба за судьбы наших граждан и уважение к требованиям международного права. Как бы ни кичился агрессор, его действия уже надежно скованы принятыми нами мерами – это и дипломатическое давление, это и запущены процедуры ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека. – Ред.), и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву", – написал Порошенко в Facebook.

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Президент отметил, что сегодня дал поручение МИДу для обращения в Международный трибунал для принятия мер против России по освобождению украинцев.

"Рассчитываем, что уже через считанные недели Трибунал обяжет Россию освободить наших моряков и украинские корабли, а ее действия будут признаны неправомерными. Именно такие решения приближают освобождения наших моряков, как и остальных наших граждан, а также делают неизбежным привлечение России к международной правовой ответственности. У России все еще есть шанс освободить наших моряков и корабли, не дожидаясь формального признания совершенного Кремлем международного преступления", – подчеркнул глав государства.

Напомним, в декабре прошлого года в связи с российской агрессией в Керченском проливе, когда она напала на украинские корабли и захватила в плен моряков, Европарламент принял резолюцию, в которой осудил действия агрессора и согласовал меры, которые могут быть приняты против РФ.

Спустя месяц, в январе нынешнего года, Совет Европы признал статус моряков как военнопленных. На сессии Парламентской ассамблеи Совета прошли дебаты по российской агрессии в море и они закончились поражением Москвы и победой Киева.

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