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МИД Канады поздравил Украину с проведением демократических выборов президента

Сегодня, 01:49

Для наблюдения за президентскими выборами в Украину прибыли до 500 канадских наблюдателей

Фото: AFP

Власти Канады поздравляют народ Украины с проведением демократических президентских выборов. Об этом сообщил канадский МИД в Twitter. "Поздравляем народ Украины с проведением второго тура президентских выборов. Канада гордится тем, что поддерживает демократию на Украине и надеется продолжить укреплять наши тесные отношения", — заявили в МИД.

Ранее глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что для наблюдения за президентскими выборами и связанными с ними процессами в Украину прибыли до 500 канадских наблюдателей.

Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00которые  показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.

Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

  • Владимир Зеленский – 73%;
  • Петр Порошенко – 25,5%;

А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.


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Тег выборы, Канада, мид, демократия, выборы президента, фриланд, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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Источник:

ТАСС

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