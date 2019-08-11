МИД напомнил Путину: Крым – это Украина

Владимир Путин с крымскими предателями - т.наз "главой" Крыма Сергеем Аксёновым (слева) и незаконным "губернатором" Севастополя Михаилом Развожаевым. / Фото: kremlin.ru

Киев заявил решительный протест в связи с несогласованным с Киевом визитом президента России Владимира Путина в Крым, временно оккупированный Россией.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 президентом Российской Федерации В.Путиным временно оккупированных территорий Украины – Автономной Республики Крым и города Севастополь", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

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"Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими должностными лицами временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – сказано в сообщении.

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В МИД отметили, что продолжают придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно-признанных границах, которая включает Крым и Севастополь.

"Попытка российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие "визиты" как "обычные" внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными. Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью суверенной территории Украины. Никакие вояжи российских чиновников не способны изменить определенный Конституцией и законами Украины статус этих территорий, а лишь очередной раз демонстрируют пренебрежение Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, а также обязательствами РФ по двусторонним и многосторонними договорами, участниками которых являются Российская Федерация и Украина", – подчеркнули в МИД.

Напомним, на днях в Крыму подняли флаг Украины в память о погибших на Донбассе 6 августа морских пехотинцах.

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