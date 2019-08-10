Путин на мотоцикле заявился в аннексированный Севастополь

Президент РФ приехал за рулем мотоцикла "​Урал"​, в коляске которого сидел "глава Крыма" Сергей Аксенов

/ Фото: AFP

Президент России Владимир Путин приехал на мотоцикле "Урал" в аннексированный Севастополь, где посетил байк-шоу скандального мотоклуба "Ночные волки" на горе Гасфорта, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что глава России приехал за рулем мотоцикла​, в коляске которого сидел так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.

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На сиденье позади Путина сидел "временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя" Михаил Развожаев. Путин был в кожаной куртке и со сцены не выступал.

Напомним, ранее лидер байкеров Александр Залдостанов, более известный по прозвищу Хирург, заявил, что в т. н. ДНР будет открыто отделение "Ночных волков".

Кроме того, мы писали, что в Словакии начали сбор подписей против появившейся в городе Дольна Крупа базы "Ночных волков".

Также сообщалось, что в 2017 году в городе Ростов-на-Дону во время конфликта байкерских клубов Pirates Of Winds МС Russia и "Ночные волки" был убит байкер из последнего.

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