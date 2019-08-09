В Крыму подняли флаг Украины: появились фото и видео

Патриоты Украины подняли флаг в память о гибели бойцов ВСУ на востоке страны

/ Фото: Сегодня

В оккупированном Крыму украинские патриоты подняли флаг Украины в память о погибших на Донбассе 6 августа морских пехотинцах. Об этом написал в Faceboоk советник председателя Херсонской облгосадминистрации Богдан Ковалев.

"Сегодня утром на временно оккупированной Российской Федерацией территории АР Крым в городе Судак местными патриотами Украины был поднят украинский флаг в знак памяти о четырех погибших воинах 6 августа 2019 года в зоне проведения ООС", – написал он.

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Видео: Facebook

Как сообщали новости "Сегодня", 6 августа враг снова обстрелял позиции украинских войск, применяя при этом и технику, и пехотное вооружение. В результате атак ВСУ понесли большие потери – были убиты четверо морпехов 36-й бригады. Позже командир бригады полковник Андрей Игнатов рассказал подробности гибели морпехов у Павлополя.

В свою очередь президент Владимир Зеленский жестко отреагировал на смерть украинских морпехов под Павлополем и пообещал, что ни одна атака не останется без ответа.

"Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", – подчеркнул президент.

После этого президент провел совещание с военным руководством, после которого Зеленский позвонил Путину и попросил его повлиять на боевиков, чтобы те прекратили огонь, и призвал как можно быстрее согласовать встречу в "нормандском формате".

Также отметим, что в ЕС и США выразили обеспокоенность обострением на Донбассе и поддерживают инициативу Зеленского провести как можно быстрее встречу "нормандской четверки". Также Брюссель и Вашингтон призывают Россию повлиять на боевиков, чтоб те прекратили огонь на фронте.

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