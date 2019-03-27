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МИД: Россия пятый год игнорирует резолюцию ООН по Крыму

Сегодня, 12:20

Генассамблея в 2014 году резко осудила "референдум" оккупантов и призвала цивилизованный мир не признавать аннексию полуострова

Фото: Twitter
МИД: Россия пятый год игнорирует резолюцию ООН по Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b4d/d52/5c9b4dd52f37f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b4d/d52/5c9b4dd52f37f.jpg Политика Генассамблея в 2014 году резко осудила «референдум» оккупантов и призвала цивилизованный мир не признавать аннексию полуострова

Сегодня, 27 марта, исполняется пять лет резолюции Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины, которая была принята в ответ на аннексию Россией Крыма. В Министерстве иностранных дел отмечают, что Москва пятый год отказывается ее выполнять.

Генеральная ассамблея подчеркнула, что т.н. "референдум" 16 марта 2014 года незаконный и не может стать основой для любого изменения статуса Крыма или города Севастополя, и в связи с этим призвала все государства, международные организации и специализированные учреждения не признавать аннексию украинской территории.

"Несмотря на санкции и четкое требование международного сообщества, Российская Федерация не отказалась от оккупации Крыма. Наоборот, продолжающиеся грубые нарушения прав человека в Крыму и милитаризация полуострова является лишь "верхушкой айсберга" развернутой Россией масштабной кампании нарушения норм и принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН, международного гуманитарного и морского права и международного права в области прав человека", – говорится в заявлении МИД Украины.

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Как сегодня сообщалось, в связи с пятилетием оккупации полуострова, ЕС снова напомнил, что не признает аннексию. В заявлении Высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, которое от ее имени огласил европейский комиссар по вопросам Европейской политики соседства Йоханнес Хан отмечается, что ухудшение ситуации в сфере безопасности в Черноморском регионе, вызванное милитаризацией Крымского полуострова, "является постоянным источником обеспокоенности".

Напомним, в конце февраля в Киеве прошел международный форум "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", на котором выступали украинские и иностранные политики, дипломаты, общественники. Так, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер признал, что Запад медленно реагировал на захват Крыма Россией. По его словам, США и Европа не могли поверить, что в центре Европы кто-то будет захватывать чужие территории.

Отметим, что Украина собирается с помощью Запада подсчитать потери из-за аннексии Крыма. Подробней смотрите в видеосюжете "Сегодня".

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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Тег Россия, Крым, мид, ООН, резолюция, аннексия

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