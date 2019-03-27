Пять лет незаконной оккупации Крыма Россией: ЕС снова напомнил, что не признает аннексию

Европейский Союз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

Фото: Flickr

Пять лет незаконной оккупации Крыма Россией: ЕС снова напомнил, что не признает аннексию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0e0/d7d/5c90e0d7d6bc5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0e0/d7d/5c90e0d7d6bc5.jpg 2019-03-27T06:09:49+02:00 Украина Европейский Союз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

Европейский Союз вновь подтвердил политику непризнания незаконной аннексии Россией Крыма и призвал безоговорочно освободить украинских моряков и всех незаконно удерживаемых в заключении украинцев. Речь об этом идет в заявлении Высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, которое от ее имени огласил европейский комиссар по вопросам Европейской политики соседства Йоханнес Хан.

Он напомнил, что Европейский Союз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. "Мы не признаем, и никогда не будем признавать это нарушение международного права. Мы неизменны в нашей политике непризнания", – заявил европейский комиссар. По его словам, ухудшение ситуации в сфере безопасности в регионе Черного моря, вызванное милитаризацией Крымского полуострова, "является постоянным источником обеспокоенности".

"Неоправданное использование силы Россией в Керченском проливе в ноябре прошлого года является еще одним последствием незаконной аннексии. ЕС ожидает, что Россия без условий и без дальнейшего промедления освободит членов украинских экипажей и корабли, которые были захвачены. Россия должна гарантировать уважение права на доступ представителями консульства. Мы также ожидаем, что Россия предоставит надлежащее медицинское лечение", – сказал Хан.

Еврокомиссар также напомнил о строительстве моста в Керченском проливе без согласования с украинским властями, о режиме проверок кораблей, который привел к значительным задержкам сотен кораблей. "Мы ожидаем, что Россия обеспечит свободный проход всем кораблям через Керченский пролив в соответствии с международным правом", – подчеркнул он.

Хан также отметил, что негативным последствием незаконной аннексии является и ухудшение фундаментальных прав человека на полуострове, в частности, прав крымских татар. Он призвал к освобождению украинских политзаключенных.

Еврокомиссар напомнил, что в связи с действиями России в Керченском заливе ЕС добавил в список индивидуальных санкций восемь россиян, которые были вовлечены в использование силы в Керченском заливе. "Мы стоим на стороне международного права, мы стоим на стороне принципа, что границы не могут быть изменены силой, и мы стоим на стороне народа Украины", – подчеркнул он.

Напомним, в конце февраля в Киеве прошел международный форум "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", на котором выступали украинские и иностранные политики, дипломаты, общественники. Так, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер признал, что Запад медленно реагировал на захват Крыма Россией. По его словам, США и Европа не могли поверить, что в центре Европы кто-то будет захватывать чужие территории.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в прикрытии "живым щитом" из крымчан при аннексии Крыма. По его словам, Украина направила сообщение в Гаагу об использовании Кремлем гражданских лиц во время вторжения на полуостров.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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