МИД Украины: Поправки в Конституцию России не узаконят аннексию Крыма

Ранее в своем официальном заявлении в МИД Украины объяснили, что "коронация" президента РФ Владимира Путина будет незаконной. Теперь спикер ведомства Екатерина Зеленко добавила, что никакие изменения в Конституцию РФ не узаконят аннексию Крыма.

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Об этом она сказала в эфире "Радио Свобода".

Она выразила уверенность, что Москве все равно рано или поздно придется обсуждать тему деоккупации Крыма, хоть сейчас она категорический игнорирует ее.

"Любые изменения во внутреннем законодательстве любой страны не могут нивелировать ее обязательства соблюдать нормы международного права и придерживаться договоров, где она выступает в качестве одной из сторон. Так что России все равно придется отвечать за нарушения норм международного права. В конце концов ей придется вернуться в конструктивное русло выполнения норм международного права. Это задача не только Украины, но и всех стран-партнеров, поскольку милитаризация Крыма угрожает безопасности всего Черноморского региона", – сказала Зеленко.

Отмечается, что на днях российский сенатор Андрей Клишас говорил, что путинская поправка к Конституции РФ о защите суверенитета страны необходима для того, чтобы "ни один орган государственной власти, включая президента, или парламент, или правительство, не могли всерьез вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине".

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Как сообщали новости "Сегодня", Конституцию России переписали под Путина. Речь, в частности идет об обнулении президентских сроков. После вступления в силу этой поправки Путин сможет баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году, и если его выберут еще на два срока, он будет править Россией как минимум до 2036 года. Но при этом в России уже требуют возбудить уголовное дело против Путина. Российский оппозиционный политик Леонид Гозман называет проведение таких массовых мероприятий, как военный парад, голосование за изменения в Конституции по обнулению президентских сроков, во время пандемии коронавируса "приготовлениями к убийству" россиян.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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