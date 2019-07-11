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МИД Украины призвал ужесточить санкции против России после массовых задержаний крымских татар в Москве

11 июля, 20:56

По мнению украинских дипломатов, безосновательное задержание крымских татар продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ

Фото: facebook.com/UkraineMFA
Фото: facebook.com/UkraineMFA.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным задержанием российскими силовиками 45 крымских татар. Они собрались у здания Верховного суда РФ в Москве на мирную акцию поддержки соотечественников, осужденных по сфабрикованным обвинениям в участии в деятельности так называемой "террористической организации".

Об этом сообщает МИД Украины.

"Сегодняшнее безосновательное задержание продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ в отношении крымских татар, направленной на вытеснение крымскотатарского народа с временно оккупированного полуострова", – говорится в заявлении украинских дипломатов.

Решение Верховного Суда РФ по апелляционной жалобе на решение Северо-Кавказского окружного военного суда по "делу Хизб ут-Тахрир", которое на несколько месяцев уменьшает многолетние сроки заключения незаконно удерживаемых граждан Украины, убеждают в МИД Украины, является циничным издевательством над украинскими политическими заключенными. Оно также в очередной раз подтверждает факт отсутствия справедливого и независимого судопроизводства в РФ.

"Призываем международное сообщество осудить эти неправомерные действия Российской Федерации и усилить политико-дипломатическое и санкционный давление на государство-агрессора с целью прекращения нарушений прав человека и преследования крымскотатарского народа, а Российскую Федерацию – немедленно освободить незаконно удерживаемых в РФ граждан Украины", – резюмируют в заявлении украинские дипломаты.

Напомним, что ранее вынесли приговоры фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" - Теймуру Абдуллаеву, Узеиру Абдуллаеву, Рустему Исмаилову, Айдеру Салединова и Эмилю Джемаденову, которым дали от 12 до 17 лет лишения свободы.

Мы также писали об массовых обысках, которые сотрудники ФСБ провели в домах крымских татар в Симферополе и Белогорском районе на аннексированном полуострове. После обысков 16 человек были задержаны.


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Тег Крым

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Источник:

МИД Украины

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