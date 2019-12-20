МИД Украины: Россию нужно заставить выполнить "нормандские" договоренности

В Париже удалось достичь договоренностей по Донбассу и теперь Киев ждет соответствующие шаги от Москвы

/ Фото: REUTERS/Charles Platiau/Pool

Украина вместе с международным сообществом должна заставить Россию выполнить договоренности по Донбассу, достигнутые в Париже на саммите "Нормандской четверки". Об этом заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

По его словам, Украина начала выполнять договоренности парижского саммита с продления закона об особом статусе Донбасса. Также он отметил, что проведение самого саммита еще не означает снятие или послабление санкций против РФ.

"Сейчас наша основная задача – вынудить Кремль к выполнению договоренностей, достигнутых в Париже … Главное для нас – обеспечить международную солидарность для того, чтобы заставить Российскую Федерацию полноценно обеспечить выполнение взятых на себя обязательств", – сказал Боднар.

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Замминистра напомнил, что сторонами конфликта на Донбассе являются Украина и Россия.

"Если кто-то хочет коммуницировать с представителями Луганска и Донецка, то у нас есть Трехсторонняя контактная группа, в рамках которой происходит обсуждение всего комплекса вопросов, связанного с урегулированием", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно министр иностранных дел Вадим Пристайко заявлял, что три важных события до конца года покажут, готов ли Путин к миру. Несмотря на то, что в Париже удалось достичь определенных договоренностей, теперь их нужно выполнить.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, о новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробней об итогах встречи Зеленского и Путина и главных результатах "нормандского саммита".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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