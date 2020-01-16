Милованов рассказал, что ему предлагали взятку размером 10 миллионов долларов

Он утверждает, что это самая крупная взятка, которую ему предлагали за время работы министром

Тимофей Милованов. Фото: yes-ukraine.org

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Миловановзаявил, что ему предлагали взятку в размере 10 млн долларов.

Об этом чиновник написал в Facebook.

Мол, взятку ему предлагали за назначение руководителя одного из государственных предприятий.

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Милованов заметил, что это самая крупная сумма, которую ему предлагали за время работы министром.

"Я отказал десяткам, если не сотням таких просьб. Иногда просят мягко, иногда через друзей, бывает предлагают взятки… иногда угрожают политически, медийно, или даже физически", – резюмировал министр.

Напомним, что ранее в этом же постеМилованов назвал Гончарука лучшим премьером в истории Украины.

В подтверждение своих слов Милованов привел ряд фактов.

"Нет коррупции в правительстве, нет дерибана позиций, нет дерибана бюджета, нет дерибана государственных предприятий. Нет квот в политических назначениях. В моем министерстве все назначения и увольнения делаю я. Такого в Украине никогда не было. Всегда вкручивали смотрящих", – написал министр.

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