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Милованов рассказал, что ему предлагали взятку размером 10 миллионов долларов

16 января, 22:17

Он утверждает, что это самая крупная взятка, которую ему предлагали за время работы министром

Тимофей Милованов. Фото: yes-ukraine.org

Тимофей Милованов. Фото: yes-ukraine.org

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Миловановзаявил, что ему предлагали взятку в размере 10 млн долларов.

Об этом чиновник написал в Facebook.

Мол, взятку ему предлагали за назначение руководителя одного из государственных предприятий.

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Милованов заметил, что это самая крупная сумма, которую ему предлагали за время работы министром.

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"Я отказал десяткам, если не сотням таких просьб. Иногда просят мягко, иногда через друзей, бывает предлагают взятки… иногда угрожают политически, медийно, или даже физически", – резюмировал министр.

Напомним, что ранее в этом же постеМилованов назвал Гончарука лучшим премьером в истории Украины.

В подтверждение своих слов Милованов привел ряд фактов.

"Нет коррупции в правительстве, нет дерибана позиций, нет дерибана бюджета, нет дерибана государственных предприятий. Нет квот в политических назначениях. В моем министерстве все назначения и увольнения делаю я. Такого в Украине никогда не было. Всегда вкручивали смотрящих", – написал министр.

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взятка Украина министр экономики Тимофей Милованов

Источник: Сегодня

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