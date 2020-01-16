Милованов назвал Гончарука лучшим премьером в истории Украины

Идет атака на премьера от тех, кто хочет поставить на его место нечестного и более лояльного человека, считает министр

Тимофей Милованов. Фото: facebook.com/mineconomdev

На фоне сообщений о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что Гончарук является лучшим главой правительства за всю историю Украины. Об этом он написал в Facebook.

В подтверждение своих слов Милованов привел ряд фактов.

"Нет коррупции в правительстве, нет дерибана позиций, нет дерибана бюджета, нет дерибана государственных предприятий. Нет квот в политических назначениях. В моем министерстве все назначения и увольнения делаю я. Такого в Украине никогда не было. Всегда вкручивали смотрящих", – написал министр.

Такая ситуация, по его словам, не нравится оппонентам. Они не получили должностей в новом правительстве и на госпредприятиях и в органах власти.

"Сейчас идет очередная атака на премьер-министра от тех, кто хочет поставить на его место нечестного и более лояльного человека. Это наезд – и но будет отражен. Жестко, спокойно и профессионально. Коррупционеры проигрывают, потому что их время уже прошло. Я поддерживаю премьера и всех министров", - написал он.

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Милованов добавил, что оппоненты постоянно пугают всех экономическим кризисом, которого нет.

"Состояние экономики лучшее за годы. Сейчас экономика Украины растет высокими темпами – во II и III кварталах темпы роста ВВП превысили 4% и были одними из самых высоких в Европе. Рост стимулируется как значительным внутренним спросом (потребительским и инвестиционным), так и ростом производительности в сельском хозяйстве. В четвертом квартале рост продолжается, хотя мы ожидаем немного ниже результаты чем 4 процента", – написал он.

Укрепление обменного курса и накопления международных резервов (к 7-летнего максимума – 25 млрд долларов) отражают стремительное улучшение оценок украинской экономики населением, бизнесом и нерезидентами, а также улучшения состояния текущего счета платежного баланса.

Чиновник также сообщил, что дефицит текущего счета за 11 месяцев 2019 сократился до 3,4 млрд долл (с 4.2 млрд долл США за 11 месяцев 2018), тогда как приток прямых иностранных инвестиций вырос до 2.5 млрд долларов за этот же период

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Во многом, по его словам, это стало следствием совместных усилий правительства и НБУ по снижению инфляции – которая сейчас упала до нижней границы целевого коридора 4,1%

"Что с экономической стратегией? Правительство верит в структурные реформы, рыночную экономику и инвестиции. Краткосрочный рост придет из-за увеличения внутренних и внешних инвестиций. Средний и долгосрочный рост обеспечивается структурными реформами. Прежде всего, в трех ключевых направлениях – рынок труда, рынок капитала и рынок земли. Эти рынки должны быть либерализованы и заработать эффективно. И критически важны реформы правоохранительных органов и судебной системы. Верховенство права должно обеспечить неприкосновенность прав собственности и особенно инвестиций. Наконец, мы планируем провести налоговую реформу с целью стимулирования развития бизнеса, повышение зарплат и инвестиций. И я лично надеюсь на значительное смягчение монетарной политики – снижение учетной ставки НБУ, и тому подобное. Это позволит снизить стоимость кредитов для бизнеса", - написал министр.

Также чиновник отметил, что создаются целевые программы кредитования под низкие проценты – одна из таких программ будет запущена уже в следующем месяце (для малого и среднего бизнеса). В работе законопроект о предоставлении преференций инвестициям – налоговых и финансовых (софинансирование от государства), запуск поддержки кредитования экспортеров, реформа повышения квалификации взрослых, создание фонда национального богатства, имела и большая приватизация, создание новых рынков, прозорро.люды – система эффективного трудоустройства людей в Украине, повышение способности инфраструктуры, комплексная реформа по инвестициям, снижение барьеров для экспорта и фокус на конкретных рынках, решение вопроса доступа к энергетической и другой инфраструктура и прочее.

"Все это делается сегодня для развития и благосостояния завтра. Мы не боимся вызовов, мы делаем правильные и, иногда, непопулярные вещи – такие как законопроект о труде. Это все нужно было сделать 20 лет назад и тогда бы мы сегодня имели успешную страну. Мы действуем быстро и это не нравится многим. Пусть злятся, пусть пытаются нас сбросить – это нормально. У них не получится и мы – вся Украина – победим", – резюмировал министр.

Ранее на анонимном канале появилась запись якобы с совещания премьер-министра с представителями Кабмина и Нацбанка, на котором обсуждались вопросы экономики, а также коммуникация с президентом Владимиром Зеленским.

Содержание беседы активно обсуждали СМИ, Ранее на анонимном канале появилась запись якобы с совещания премьер-министра с представителями Кабмина и Нацбанка, на котором обсуждались вопросы экономики, а также коммуникация с президентом Владимиром Зеленским. Отметим, что себя предполагаемый глава Кабмина на записи называет "полным профаном в экономике".

Алексей Гончарук уже прокомментировал публикацию этой записи, и рассказал, в каком случае его можно будет назвать профаном.

В "Слуге народа" тем временем прокомментировали возможность отставки правительства и указали на важный аспект в обнародованных записях.

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