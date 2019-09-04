Мини-камеры будут считывать эмоции зрителей "Свободы слова Савика Шустера"

Самое популярнее политическое ток-шоу страны "Свобода слова Савика Шустера" уже в эту пятницу стартует на канале "Украина".

Оно будет выходить в эфир из современнейшей студии, которую специально придумали французские телевизионщики.

Среди ноу-хау – считывание эмоций с лиц всех присутствующих в студии, звук, который участники могут слышать по-разному, и многое другое. Студия уже готовится к премьере, монтаж оборудования – на финальной стадии. Корреспонденты "Сегодня" заглянули за кулисы передачи и убедились, что такой сверхсовременной съемочной площадки нет ни на одном украинском и даже европейском телеканале.

Французские специалисты используют новейшие телевизионные технологии. Работают и днем, ​​и ночью, чтобы успеть до пятницы – первого эфира "Свободы слова".

Экскурсию по студии, которую обустраивают уже шестую неделю, проводит французский специалист Дэвид Скиама. Его команда технически обеспечивала трансляции теннисного чемпионата "Ролан Гаррос", каналов "Дискавери" и "Евроспорт". Студию в Украине монтируют впервые.

"Савик хотел сделать не просто лучше, а что-то особенное для аудитории, которая будет сидеть не только в зале, но и дома, у экранов телевизоров", – говорит исполнительный продюсер Дэвид Скиама.

Оборудование для студии "Свобода слова Савика Шустера" везли из разных уголков мира. Особенно гордятся звуком.

"Мы внедрили специальную методику, которую часто используем во Франции. Организовали звук так, что он по-разному будет работать в разных зонах, чтобы аудитория лучше воспринимала и понимала информацию", – рассказывает Дэвид Скиама.

Каждую программу 100 зрителей в студии будут участниками шоу. Место каждого оборудовано мини-компьютером. С его помощью можно голосовать за или против высказываний гостя. А мини-камеры будут фиксировать их эмоциональную реакцию во время голосования.

Мы с вами увидим и удивление, и восхищение, и негодование! Это замысел автора и ведущего шоу Савика Шустера. И его "Свобода слова" идет в ногу со временем – диджитализируется.

"Два ньюзрума у нас будут работать с соцсетями. Даже тем, кто не смотрит программу, мы можем предложить информацию. Если мы выбрасываем в твиттер цитату, которую произнес кто-то из участников, то человек, который едет в поезде, в машине, гуляет в парке, это видит и может сразу на это реагировать", – рассказывает Савик Шустер, автор и ведущий шоу "Свобода слова Савика Шустера".

За гостями Шустера – политиками и экспертами – будет следить отдельная камера. В течение всего эфира она будет двигаться кругами подиума, где будут сидеть спикеры.

В студии оборудовали три больших экрана, на них будут транслировать прямые включения журналистов. Футуристичности залу придает элиптический треугольник – сверхсовременная лампа на потолке.

Стоимость студии команда проекта еще не подсчитала, монтажные работы продолжаются, а часть оборудования из-за рубежа только долетает до Киева.

Но к первому эфиру – успеют, уверяют французские коллеги. Социально-политическое шоу стартует в эту пятницу на телеканале "Украина", в прайм-тайм - в 21:00. Это будет три часа прямого эфира. Не пропустите!

Как сообщалось, традиционно Савик Шустер будет приглашать на ток-шоу интересных гостей: политиков, лидеров общественного мнения и экспертов. Так, уже в эту пятницу на "Свободе слова Савика Шустера" появятся лидеры пяти фракций новой Верховной Рады.

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