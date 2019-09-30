Министр обороны Украины встретился с послом Франции: о чем говорили

Министр обороны выразил благодарность французской стороне за усилия в рамках "нормандского формата"

Андрей Загороднюк / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Министр обороны Андрей Загороднюк встретился с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном и обсудил с ним продолжение военно-политического диалога на уровне высшего руководства и оборонных ведомств двух стран.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы военного сотрудничества и возможности развития приоритетных направлений сотрудничества. Среди прочего во время встречи поднимались вопросы военного и военно-технического сотрудничества. Андрей Загороднюк отметил неизменность евроатлантического курса Украины и приоритетность внедрения стандартов НАТО в Вооруженных силах Украины. Министр также проинформировал иностранных гостей о направлениях реформирования оборонного ведомства и усиления возможностей украинского войска", – сообщается на сайте украинского оборонного ведомства в понедельник вечером.

Министр обороны также выразил благодарность французской стороне за усилия в рамках "нормандского формата" для прекращения агрессии Российской Федерации против Украины и восстановления территориальной целостности Украинского государства.

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Также глава Минобороны вручил послу письмо-приглашение министру обороны Французской Республики посетить Украину с официальным визитом.

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"Господин Этьен де Понсен поздравил Андрея Загороднюка с назначением на должность министра обороны и выразил надежду на дальнейшее поддержание и углубление дружественных отношений и конструктивного взаимовыгодного сотрудничества", – отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее в Минобороны назвали главные "военные" сценарии для Украины.

Также в Минобороны сообщили о новых провокациях боевиков на Донбассе.

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