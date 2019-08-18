В Минобороны сообщили о новых провокациях боевиков на Донбассе

ВСУ применили в ответ пехотное вооружение, не нарушая Минские соглашения

/ Фото: Сегодня

С начала текущих суток, 18 августа, на Донбассе зафиксировано четыре обстрела позиций Объединенных сил со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"До 01:00 ночи противник вел обстрел из стрелкового оружия по нашим защитникам н.п. Пищевик. Оккупанты вели прицельный огонь по направлению села Верхнешироковское. С 04:45 утра, в течение получаса, наши защитники Водяного также находились под вражеским огнем. От оккупированной Ужовки враг вел прицельные обстрелы наших позиций из ручных противотанковых гранатометов", – говорится в сообщении.

Также от Ужовки противник в течение получаса с 07:00 утра вел обстрел из стрелкового оружия по защитникам Лебединского.

Реклама

В 07:36 оккупанты от поселка Доломитное начали плотный обстрел из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим защитникам Новолуганского.

В тренде Оккупанты на Донбассе утопили танк: погибли четыре боевика

"С целью сохранения жизни и здоровья наших воинов, защитники Украины применили в ответ пехотное вооружение, не нарушая Минские соглашения, в течение 10 минут подавили вражескую вооруженную активность", – уточнили в Минобороны.

С начала текущих суток потерь вследствие обстрелов со стороны российско-оккупационных войск среди ВСУ нет.

Напомним, за минувшие сутки, 17 августа, оккупанты на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Ранее оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня, используя дважды запрещенное Минскими соглашениями оружие – минометы калибра 120 мм и 82 мм. В результате обстрелов погиб один военнослужащий.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама