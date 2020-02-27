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Министр обороны Загороднюк: Минские соглашения нам подходят

27 февраля, 09:54

Изменения минского документа не меняют стратегических позиций Украины по Донбассу

Недавно глава МИДа Вадим Пристайко заявлял, что Минские договоренности себя исчерпали и их нужно менять. А сейчас министр обороны Андрей Загороднюк утверждает, что этот документ подходит Украине и устраивает в плане безопасности.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

По его словам, какие-либо возможные изменения минского документа не меняют стратегических позиций Украины в вопросе Донбасса.

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"Минские соглашения, которые действуют на данный момент, мы выполняем и готовы выполнять. Но мы прекрасно знаем, что получили их в наследство с 15-го года. Писались они при определенных обстоятельствах, которые сейчас неактуальны. В них есть моменты, которые можно толковать двузначно. Это касается и безопасности, и границы. И если речь заходит о переписывании положений Минских соглашений, то это касается установления другого порядка их выполнения, соответствующего законодательству Украины. Вначале контроль над границей, затем проведение выборов. У нас есть четкая канва действий. Есть Минские соглашения, переговоры. И если вопрос о каких-то модификациях можно будет поднять, он будет обсуждаться. Сейчас мы, как Министерство обороны, идем по тем документам, которые у нас есть", – сказал Загороднюк.

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В то же время министр отметил, что и в нынешнем виде документ устраивает Украину с точки зрения безопасности.

"Любой договор можно усовершенствовать. Но это не моя зона ответственности. С точки зрения безопасности, Минские соглашения нам подходят, поскольку там предусмотрена передача территорий под контроль Украины, разоружение незаконных формирований, вывод иностранных войск. То, что там написано, нас устраивает. Если у Украины будет что предложить, это сделает МИД", – подчеркнул глава оборонного ведомства.

Отметим, что Россия регулярно цинично жалуется и обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений, хотя сама отказывается выполнять даже первые пункты документа – полное прекращение огня, потом вывод российских войск с территории Донбасса и разоружение боевиков. За эти годы неоднократно объявлялось перемирие, но ни одно из них не придерживались поддерживаемые Россией боевики.

Как сообщали новости "Сегодня", представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявил о планах изменить соглашения по Донбассу. По его словам, Киев не устраивает очередность выполнения пунктов Минских соглашений: в данной редакции выборы проводятся раньше, чем Украина получит контроль над оккупированными территориями.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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минские соглашения Андрей Загороднюк

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