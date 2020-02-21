Минские договоренности себя исчерпали: Киев готовит новое соглашение по Донбассу

По словам Пристайко, со временем будет разработан новый документ, который будет проще выполнить

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что продолжающаяся война на Донбассе указывает на необходимость внесения изменений в Минские соглашения, которые в нынешней форме исчерпали себя, сообщает "Голос Америки".

"Мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно", – пояснил Пристайко.

Пристайко также подтвердил, что Украина работает над новой редакцией Минских договоренностей, хотя Россия публично выступает против внесения в них изменений.

Министр отметил, что некоторые изменения в Минские соглашения уже внесены, в частности, "формула Штайнмайера и разведения сил", и подчеркнул, что Россия против этих действий не возражала.

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По словам Пристайко, со временем будет разработан новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов.

Единственным частичным достижением минского процесса министр назвал обмены удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Пристайко также сообщил, что идет подготовка к новому обмену, в рамках которого Россия отпустит около 200 человек. Это, по словам Пристайко, станет завершением процесса обмена по принципу "всех на всех".

Как сообщали новости "Сегодня", представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявил о планах изменить соглашения по Донбассу. По его словам, Киев не устраивает очередность выполнения пунктов Минских соглашений: в данной редакции выборы проводятся раньше, чем Украина получит контроль над оккупированными территориями.

Однако в Москве не раз заявляли, что против пересмотра "Минска", и настаивают на последовательности выполнения пунктов, как записано в документе. А вот во Франции, которая является участником "нормандских переговоров" по Донбассу, недавно признали – Минские соглашения нужно пересмотреть.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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