Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,57
28,79
  1. Новости политики

Министр юстиции заявил о прослушке, а его зам – о взломе кабинета

19 мая, 01:04

Елена Вус

 Малюська сообщил, что "визитеры" обнаглели

Министр юстиции Денис Малюська заявил о скрытых аудио- и видеозаписях, которые постоянно ведутся в кабинетах сотрудников.

"Практически все время работы нашей команды в Минюсте нас писали и пишут. Скрытая аудио- и видеозапись в кабинетах, приемных и даже коридорах. Целая куча знакомых, которые предупреждали о наблюдении за всеми топ-менеджерами министерства. Мы не обращали на это особого внимания. Фотографий найденных скрытых устройств записи не публиковали, потому что рассчитывали, что это публичная политика, мы должны быть прозрачными, и месяц-другой попишешь, поймут, что искать что-то смысла нет, и оставят в покое", – написал он на своей страничке в Facebook.

Однако сейчас, по его словам "визитеры" обнаглели и размещения/снятия аппаратуры стали совсем откровенными и наглыми.

Реклама

"Начали просто вырезать дверь болгаркой на выходных. Следы даже не пытаются скрыть, а кабинеты превратились в проходной двор. И хорошо, если бы мы были уверены, что это правоохранительные органы. Но такой уверенности нет. А у нас на рассмотрении дела на миллиарды. Предупрежденный правонарушитель или рейдер в разы опаснее, чем тот, который не знает о наших планах или решениях", – подчеркнул он.

Таким образом Малюська прокомментировал информацию о том, что заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук 18 мая обнаружила следы незаконного проникновения в ее рабочий кабинет.

В тренде
Геращенко о сливе персональных данных: в Украине продается даже правосудие и законность

"В мой рабочий кабинет наведались незваные "гости"..., которые даже не скрывали следов своего присутствия (замки в дверях спилили и заменили ригели, оставив сердцевину!), и я не исключаю, что, возможно, оставили и другие визитки и "сюрпризы" на память, чтобы держать меня в страхе и постоянном напряжении", – написала Онищук.

Реклама

Ранее оперативники Службы безопасности Украины разоблачили преступную деятельность действующих и бывших сотрудников СБУ на незаконном прослушивании абонентов и сбыте полученной информации.

Напомним, закон №187-IX, позволяющий Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований осуществлять прослушку независимо от Службы безопасности Украины, вступил в силу 17 октября.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

прослушка Минюст взлом Денис Малюська

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Олега Ляшко родился сын:
У Олега Ляшко родился сын: "Самое большое счастье на свете"Политика
Выборы на карантине: в МВД назвали два выхода из ситуации
Выборы на карантине: в МВД назвали два выхода из ситуацииПолитика
Кишиневская или брюссельская площадка: Резников предложил вариант переговоров о Крыме
Кишиневская или брюссельская площадка: Резников предложил вариант переговоров о КрымеПолитика
Украина разрабатывает стратегию деоккупации Крыма: Кулеба сообщил детали
Украина разрабатывает стратегию деоккупации Крыма: Кулеба сообщил деталиПолитика
Гордон взял интервью у террориста Гиркина: первая реакция соцсетей
Гордон взял интервью у террориста Гиркина: первая реакция соцсетейУкраина
Стало известно, когда Зеленский даст пресс-конференцию
Стало известно, когда Зеленский даст пресс-конференциюПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...