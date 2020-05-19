Министр юстиции заявил о прослушке, а его зам – о взломе кабинета

Министр юстиции Денис Малюська заявил о скрытых аудио- и видеозаписях, которые постоянно ведутся в кабинетах сотрудников.

"Практически все время работы нашей команды в Минюсте нас писали и пишут. Скрытая аудио- и видеозапись в кабинетах, приемных и даже коридорах. Целая куча знакомых, которые предупреждали о наблюдении за всеми топ-менеджерами министерства. Мы не обращали на это особого внимания. Фотографий найденных скрытых устройств записи не публиковали, потому что рассчитывали, что это публичная политика, мы должны быть прозрачными, и месяц-другой попишешь, поймут, что искать что-то смысла нет, и оставят в покое", – написал он на своей страничке в Facebook.

Однако сейчас, по его словам "визитеры" обнаглели и размещения/снятия аппаратуры стали совсем откровенными и наглыми.

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"Начали просто вырезать дверь болгаркой на выходных. Следы даже не пытаются скрыть, а кабинеты превратились в проходной двор. И хорошо, если бы мы были уверены, что это правоохранительные органы. Но такой уверенности нет. А у нас на рассмотрении дела на миллиарды. Предупрежденный правонарушитель или рейдер в разы опаснее, чем тот, который не знает о наших планах или решениях", – подчеркнул он.

Таким образом Малюська прокомментировал информацию о том, что заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук 18 мая обнаружила следы незаконного проникновения в ее рабочий кабинет.

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"В мой рабочий кабинет наведались незваные "гости"..., которые даже не скрывали следов своего присутствия (замки в дверях спилили и заменили ригели, оставив сердцевину!), и я не исключаю, что, возможно, оставили и другие визитки и "сюрпризы" на память, чтобы держать меня в страхе и постоянном напряжении", – написала Онищук.

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Ранее оперативники Службы безопасности Украины разоблачили преступную деятельность действующих и бывших сотрудников СБУ на незаконном прослушивании абонентов и сбыте полученной информации.

Напомним, закон №187-IX, позволяющий Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований осуществлять прослушку независимо от Службы безопасности Украины, вступил в силу 17 октября.

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