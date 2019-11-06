СБУ разоблачила сотрудников спецслужбы на незаконной прослушке: подробности

Стоимость прослушивания одного абонентского номера на два месяца составила девять тысяч долларов

Задержание / Фото: СБУ

Оперативники Службы безопасности Украины, которая ранее заблокировала незаконную поставку оружия в Украину, разоблачили преступную деятельность действующих и бывших сотрудников СБУ на незаконном прослушивании абонентов и сбыте полученной информации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что злоумышленники через личные проверенные связи подыскивали клиентов для предоставления "услуг". Бывший работник подбирал заказчиков, действующие – технически обеспечивали снятие информации. Стоимость прослушивания одного абонентского номера на два месяца составила девять тысяч долларов", – говорится в сообщении.

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"Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, принимается решение об объявлении фигурантам дела о подозрениях в совершении уголовного преступления. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры", – говорится в сообщении.

Напомним, закон №187-IX, позволяющий Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований осуществлять прослушку независимо от Службы безопасности Украины, вступил в силу 17 октября.

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