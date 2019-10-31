Минск сохраняет поле для маневра: эксперт рассказал, подчинит ли Россия Беларусь

/ Фото: AFP

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Ранее в Минске заявляли, что нет необходимости в слиянии Беларуси и России одно государство. Но в декабре планируется подписание серьезного "интеграционного" документа между двумя странами. Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск, Беларусь) Арсений Сивицкий в интервью сайту "Сегодня" оценил, сможет ли Россия подчинить себе Беларусь на своих условиях.

По его словам, пока не известно, что может подписать Минск 8 декабря – в день 20-летия с момента подписания договора о Союзном государстве между Россией и Беларусью – пока не опубликована программа углубления экономической интеграции

"О ее содержании можно пока что судить только по сливам близких к Кремлю российских медиа. Точно известно, что она не предполагает введение единой валюты. Но вот информация о создании рабочей группы по разработке единого налогового кодекса Союзного государства Министерство финансов Беларуси подтвердило. На самом деле, существует большая вероятность того, что эта программа не будет одобрена и вовсе из-за позиции белорусской стороны. Дело в том, что принятие этой программы не предполагает разрешения насущных проблем в отношениях между Беларусью и Россией – компенсацию Минску потерь от налогового маневра в российской нефтяной отрасли, сохранение льготных цен на российские энергоресурсы и допуск белорусской сельскохозяйственной и промышленной продукции на российский рынок (отмена барьеров и ограничений). Минск настаивает на том, что прежде необходимо решить эти проблемы, и только потом двигаться в направлении более глубокой экономической интеграции. В свою очередь, позиция Кремля заключается в том, чтобы сперва начать углублять экономическую интеграцию и по ходу решать эти проблемы", – рассказал Сивицкий.

Он подчеркнул, что при таких раскладах у Беларуси нет никаких рациональных причин подписывать этот документ, беря на себя дополнительные интеграционные обязательства при том, что Москва не выполняет собственные. Более того, принятие этого документа совсем не гарантирует разрешения противоречий между двумя странами в будущем.

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Эксперт также считает, что даже если Минск и решит не эскалировать ситуацию в отношениях с Москвой и все же подпишет дорожную карту углубления экономической интеграции, никаких автоматических юридических последствий не последует.

"Только с 2021 года, согласно некоторым утечкам, планируется начать имплементировать 31 дорожную карту по интеграции различных секторов экономики на законодательном уровне. Более того, данное законодательство должно быть еще разработано, а с учетом того, что российская сторона настаивает, что в основу единого законодательства должны быть положены российские законы, это также будет проблематично. Так что в любом случае Минск оставляет для себя широкое поле для маневра, обуславливая углубление экономической интеграции решением принципиальных проблем в отношениях и сохранением принципа равноправия Беларуси и России в интеграционном образовании. Если они не будут решены, Минск просто выйдет из переговорного процесса, если почувствует угрозу утраты национального суверенитета и независимости. Проблема заключается в том, что Москва не собирается делать какие-либо уступки. Это означает, что давление Кремля продолжится и на каком-то этапе это может привести к серьезному кризису в отношениях между двумя странами, так как белорусская сторона также вряд ли пойдет на уступки", – подчеркнул Сивицкий.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с белорусским экспертом: "С 2015 года Кремль пытается продавить российские военные базы в Беларуси".

Напомним, программа т.н. экономической интеграции двух стран, входящих, в Союзное государство, была парафирована главами правительств России и Беларуси еще в начале сентября. Если кратко, то наиболее тесная интеграция предполагается в сфере таможенной политики и энергосфере. Так, СМИ пишут о создании едва ли не единой таможенной службы и единого регулятора энергорынка. При этом возможность реализации этой интеграции на практике вызывает сомнения. Читайте подробней в материале "Сегодня", что означает экономическая интеграция Беларуси и России.

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